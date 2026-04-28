ΠΑΣΟΚ για Άδωνι Γεωργιάδη: «Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;»

Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ μετά την επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές
Σχετικά με την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ επικρίνει τον υπουργό Υγείας πως «ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μολυσμένο μήνυμα, εγκαλεί ως “αντιθεσμικό” τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις».

Το ΠΑΣΟΚ επιπλέον τονίζει στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε “αναγκαστική” την ανανέωση των θητειών τους».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά «ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» και «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;». «Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;», συμπληρώνει.

