Το ελληνικό δώρο – έκπληξη του Μητσοτάκη στον Μακρόν

Τι ενθουσίασε τον Γάλλο πρόεδρο, μόλις πήρε το δώρο στα χέρια του
Ένα δώρο διαφορετικό από τα αναμενόμενα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της συνάντησής τους στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε στον Εμανουέλ Μακρόν ένα κουτί με τα ελληνικά αθλητικά παπούτσια, Ena Athletics. Πρόκειται για την πρώτη premium αθλητική μάρκα στη χώρα μας…

Ο Γάλλος πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σχολιάζοντας: «Τι είναι αυτά; Υπάρχουν τέτοια ελληνικά παπούτσια;».

«Απίστευτο» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ έβγαζε τα παπούτσια από το κουτί, σχολιάζοντας το πόσο ελαφριά είναι.

