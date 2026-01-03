Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για Νικολάς Μαδούρο: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα»

«Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Μήνυμα έστειλε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικολάς Μαδούρο ήταν πρόεδρος σε μία καταπιεστική δικτατορία, που προκάλεσε πολλά δεινά στους ανθρώπους της Βενεζουέλας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ο Νίκολας Μαδούρο προήδρευσε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε απίστευτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας.

Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα. Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

 

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια.

