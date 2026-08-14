Ο 20λογος του Αλέξη Τσίπρα: Η στρατηγική της ανατροπής, το οικονομικό πρόγραμμα και η υπόσχεση για ένα «σοκ εντιμότητας»

Με στόχο τη διακυβέρνηση και την πολιτική αλλαγή, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην πρόσφατη συνέντευξή του, το πολιτικό και προγραμματικό στίγμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την οικονομία, τη φορολογία και την ακρίβεια έως την ενέργεια, τη στέγη, τα πανεπιστήμια και την αυτοδιοίκηση, οι παρεμβάσεις του συγκροτούν έναν «20λογο» θέσεων και δεσμεύσεων.

Κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια να συνδεθεί η κοινωνική ατζέντα με ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής λειτουργίας. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, προτάσσει τη μείωση των ανισοτήτων, τη φορολόγηση του πλούτου και την προστασία των δημόσιων αγαθών, ενώ αναδεικνύει την εντιμότητα και τη διαφάνεια σε κεντρικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

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1. Η κάλπη της ανατροπής

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρύβει ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η διακυβέρνηση. Αν η ΕΛΑΣ αναδειχθεί πρώτη στις αρχικές εκλογές, θα διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής του προγράμματός της. Αν δεν διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για δεύτερη ή ακόμη και τρίτη προσφυγή στις κάλπες.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στη δεύτερη αναμέτρηση, την οποία χαρακτηρίζει «κάλπη της ανατροπής», εκτιμώντας ότι τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να κατακτήσει την πρώτη θέση.

2. Η πολιτική ως διεύρυνση του εφικτού

Η πολιτική, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι απλώς «η τέχνη του εφικτού», αλλά η τέχνη της διεύρυνσής του. Η φράση λειτουργεί ως ομπρέλα για ένα πρόγραμμα μείωσης των ανισοτήτων, αύξησης των εισοδημάτων και προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας.

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Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και της διαφθοράς, καθώς και η μείωση του υπερβολικού κόστους ενέργειας, τροφίμων και στέγης.

3. Το οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΘ

Το οικονομικό πρόγραμμα που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ στηρίζεται στο «μεγάλωμα της πίτας».

Αυτό, όπως εξηγεί, προϋποθέτει διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία ή πενταετία και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η φορολόγηση του πλούτου, η διόρθωση φορολογικών αδικιών, η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, οι αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά, η αύξηση των μισθών και η μείωση του κόστους ζωής.

4. Ανοιχτές πόρτες, χωρίς «μεταγραφές αεροδρομίου»

Στο πεδίο των συνεργασιών, ο Αλέξης Τσίπρας αποκλείει τις θεαματικές «μεταγραφές αεροδρομίου» εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα.

Δηλώνει ότι οι πόρτες της ΕΛΑΣ είναι ανοιχτές, επιμένει όμως ότι το εγχείρημα πρέπει να γεννηθεί «από την κοινωνία για την κοινωνία». Τα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής θέτει το καθαρό μητρώο, την απουσία υποθέσεων που επιτείνουν την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και την πραγματική δυνατότητα προσφοράς.

5. Το δίλημμα εντιμότητα ή διαφθορά

Η εντιμότητα προβάλλεται ως κεντρικό εκλογικό δίλημμα. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, καταστρατήγηση των κανόνων του ανταγωνισμού και απώλεια της αναπτυξιακής ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπόσχεται ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος, με κανόνες και διαφάνεια, και δηλώνει ότι οι αναγκαίοι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν με τον τερματισμό του «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων, των κλειστών διαγωνισμών και της συναλλαγής.

Παράλληλα, επικαλείται τη στάση του κατά την προηγούμενη κυβερνητική του θητεία, υποστηρίζοντας ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα.

6. Φορολόγηση του πλούτου

Στην καρδιά της αναδιανεμητικής πρότασης βρίσκεται η φορολόγηση του πλούτου. Ο Αλέξης Τσίπρας επικρίνει την κυβέρνηση επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν προχώρησε το περιουσιολόγιο που είχε θεσπιστεί την περίοδο 2015-2019. Δεσμεύεται ταυτόχρονα για μείωση της φορολογίας των μισθωτών και αποκλείει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση της μεσαίας τάξης.

Αντιθέτως, προαναγγέλλει φορολογικές ελαφρύνσεις.

7. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Μία από τις πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας το χαρακτηρίζει άδικο, καθώς επιβάλλει την ίδια σταθερή επιβάρυνση σε επιχειρήσεις με εντελώς διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες. Διαβεβαιώνει ότι δεν θα αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ η φορολογία της επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης, επαναφέροντας ως βασική αρχή τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τον συσσωρευμένο πλούτο.

8. Το κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης

Η κριτική του προς την κυβέρνηση συμπυκνώνεται σε επτά μέτωπα: ακρίβεια, διαφθορά, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, φορολογικές ανισότητες και συγκέντρωση του πλούτου σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών.

Με αυτήν την επιχειρηματολογία επιχειρεί να συνδέσει την καθημερινή πίεση στα νοικοκυριά με ένα ευρύτερο μοντέλο εξουσίας και κατανομής των οικονομικών πόρων.

9. Προς το ΠΑΣΟΚ: «Τσακώσου μόνος σου»

Απέναντι στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να χαμηλώσει τους τόνους και να στρέψει τα πυρά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δηλώνει ότι τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν είναι εχθροί της ΕΛΑΣ. Για τα χρέη των κομμάτων υπενθυμίζει τη θεσμική πρόταση να αποπληρώνονται από την κρατική επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις, επιχειρώντας να αποσυνδέσει το ζήτημα από την κομματική πόλωση.

10. Πολιτική προστασία και υπόγεια καλώδια

Στην πολιτική προστασία θέτει ως βασικό ερώτημα γιατί δεν προχώρησε η υπογειοποίηση των καλωδίων, παρότι είχαν διατεθεί 187 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Συνδέει την κριτική του με τις αυξήσεις του παγίου του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σημαντικό μέρος των καμένων εκτάσεων σχετίζεται με το δίκτυο καλωδίων. Οι συγκεκριμένες αριθμητικές αναφορές αναμένεται να αποτελέσουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και δημόσιας διασταύρωσης.

11. Ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου

Για την ανώτατη εκπαίδευση προαναγγέλλει ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και αλλαγή του νόμου Πιερρακάκη.

Ζητά νομοθετική διασφάλιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των νέων ιδρυμάτων, ενιαίο επίπεδο σπουδών, ισονομία και ίσες δυνατότητες εισαγωγής. Το μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε συνύπαρξη δημόσιου και μη κρατικού τομέα δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς ακαδημαϊκούς και θεσμικούς κανόνες.

12. Αυτοδιοίκηση αντί ετεροδιοίκησης

Η πρόταση για την αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει εξορθολογισμό της λειτουργίας των δήμων και δημιουργία περίπου 100 επιπλέον δήμων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα υπερμεγέθη και δυσλειτουργικά διοικητικά σχήματα.

Προβλέπει ακόμη δημοτικές κοινότητες με εκλεγμένους προέδρους, συμμετοχικό σχεδιασμό και συμμετοχικό προϋπολογισμό. Η ψηφιακή τεχνολογία προτείνεται ως εργαλείο άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη τοπικών αποφάσεων.

13. Στη δημοσιότητα τα οικονομικά της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται ότι το κόμμα θα δημοσιοποιήσει τα οικονομικά του. Υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη για διαφήμιση, καμπάνιες ή χορηγούμενο περιεχόμενο και ότι δεν υπάρχουν κεντρικά γραφεία. Περιγράφει την ΕΛΑΣ ως «υβριδικό κόμμα» που στηρίζεται στους φίλους, στα μέλη και στους εθελοντές του.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα αποτελέσει και το πρακτικό μέτρο αξιολόγησης αυτής της δέσμευσης διαφάνειας.

14. Ένα «σοκ» εμπιστοσύνης

Πέρα από το πρόγραμμα, αναγνωρίζει μια βαθύτερη κρίση: την κλονισμένη σχέση της πολιτικής με τους πολίτες. Αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλει στην αποκατάστασή της, προτάσσοντας ένα «σοκ εντιμότητας, διαφάνειας και θεσμικής σοβαρότητας».

Πρόκειται για ένα στοίχημα που υπερβαίνει την επικοινωνία και θα κριθεί από τους κανόνες λειτουργίας, τη λογοδοσία και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο εγχείρημα.

15. Όχι στην εύκολη παροχολογία

Ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει την εύκολη παροχολογία και υποστηρίζει ότι η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, η φορολογική επιβάρυνση, οι ανισότητες και η στεγαστική κρίση είναι αποτελέσματα πολιτικών επιλογών. Υπόσχεται παρεμβάσεις στις αιτίες των προβλημάτων, με ρητή αναφορά στην ανάγκη να μη διαταραχθεί το δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ανακούφιση και στη δημοσιονομική αξιοπιστία αναδεικνύεται έτσι σε βασική δοκιμασία του προγράμματος.

16. Σύγκρουση με τις αιτίες, όχι άλλα pass

Στην ίδια γραμμή, ζητά σύγκρουση με τις πολιτικές που αναπαράγουν την αισχροκέρδεια και καθηλώνουν τη χώρα. Απορρίπτει τη λογική των επιδομάτων τύπου pass ως μόνιμη απάντηση σε δομικά προβλήματα.

Αντί αυτής, προτείνει ρυθμιστικές παρεμβάσεις και σύγκρουση με τα συμφέροντα που, κατά την εκτίμησή του, επωφελούνται από τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς.

17. Δημόσιος έλεγχος στα βασικά αγαθά

Η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών καταλαμβάνει κεντρική θέση. Για το νερό, τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ μιλά για δίκτυα υπό δημόσιο έλεγχο και για πολιτικές που θα υπηρετούν το δημόσιο όφελος.

Η θέση του δεν περιορίζεται στη συζήτηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά συνδέει τον δημόσιο έλεγχο με τον τρόπο ρύθμισης, τιμολόγησης και λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών.

18. ΔΕΗ με κοινωνικό ρόλο και φθηνότερη ενέργεια

Ειδικά για τη ΔΕΗ, η δέσμευση είναι να λειτουργήσει ως δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και όχι των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η αξιοποίηση μακροχρόνιων συμβολαίων ανάμεσα σε παρόχους και παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, μπορεί να μειώσει μεσοσταθμικά το κόστος για τα νοικοκυριά κατά 30%.

Προτείνει επίσης ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε προσιτή τιμή. Η τεχνική και οικονομική εξειδίκευση του σχεδίου θα δείξει πώς ο στόχος αυτός μπορεί να μετατραπεί σε εφαρμόσιμη πολιτική.

19. Έλεγχος των τιμών από το χωράφι στο ράφι

Για την ακρίβεια στα τρόφιμα προτείνει ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών, ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Το μοντέλο ελέγχου θα παρακολουθεί τις τιμές μεταβίβασης, αγοράς και πώλησης από τον παραγωγό έως το ράφι, αντί να περιορίζεται στα σούπερ μάρκετ και στους τελευταίους μεσάζοντες.

Στόχος είναι να εντοπίζεται πού δημιουργούνται υπερβολικά περιθώρια κέρδους και να παρεμβαίνει εγκαίρως η Πολιτεία.

20. Στέγη: κλειστά σπίτια, Airbnb και Golden Visa

Η στεγαστική πρόταση κινείται σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών, κίνητρα για προσιτή και κοινωνική στέγη, ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τερματισμό της Golden Visa στην κατοικία.

Παράλληλα, προαναγγέλλονται προγράμματα δημιουργίας νέου οικιστικού αποθέματος. Το ζητούμενο είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα αυξάνει την προσφορά κατοικιών και θα περιορίζει τις πιέσεις στις τιμές, χωρίς να εξαντλείται σε αποσπασματικές επιδοτήσεις.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Ο «20λογος» του Αλέξη Τσίπρα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως πρόγραμμα διακυβέρνησης και ως συμβόλαιο πολιτικής αξιοπιστίας. Ενώνει την κοινωνική ατζέντα με τη θεσμική υπόσχεση και την εκλογική στρατηγική με μια ευθεία αντιπαράθεση προς την κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα, όμως, το βάρος μεταφέρεται από τις διακηρύξεις στις λεπτομέρειες.

Κοστολόγηση, χρονοδιαγράμματα, νομοθετικά εργαλεία και πρόσωπα. Εκεί θα φανεί εάν η εξαγγελλόμενη «διεύρυνση του εφικτού» μπορεί να μετατραπεί σε πειστική και εφαρμόσιμη πρόταση εξουσίας.