Κυριάκος Μητσοτάκης για τη «χάλκινη» ομάδα πόλο γυναικών: Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας, θερμά συγχαρητήρια

Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

Στη συγχαρητήρια δήλωσή του για τη νέα διεθνή διάκριση της γυναικείας υδατοσφαίρισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.