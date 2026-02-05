Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στον Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με αυτοκίνητο
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για τη «χάλκινη» ομάδα πόλο γυναικών: Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας, θερμά συγχαρητήρια

Τα κορίτσια του πόλο συνέτριψαν την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

Στη συγχαρητήρια δήλωσή του για τη νέα διεθνή διάκριση της γυναικείας υδατοσφαίρισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
125
116
102
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού για Χίο: Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν αποτρέπει τις παράνομες εισβολές
«Σημαντική η διαφύλαξη δικαιωμάτων της χώρας, αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή», γράφει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της για την τραγωδία
Μαρία Καρυστιανού 32
Αποστάσεις Φάμελλου από το κόμμα Καρυστιανού στη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – Ο Πολάκης ζητά δήλωση ότι δε θα πάνε με τον Τσίπρα
«Η απάντηση στο σημερινό καθεστώς αδικίας και διαφθοράς πρέπει να είναι αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
Θάνος Πλεύρης για Χίο: Πληροφορίες ότι κόμματα και ΜΚΟ επιχειρούν να καθοδηγήσουν τις καταθέσεις των μεταναστών
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς του Λιμενικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης
Θάνος Πλεύρης 9
Newsit logo
Newsit logo