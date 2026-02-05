Ελλάδα – Ιταλία 15-8: Η Εθνική πόλο γυναικών διέλυσε τις Ιταλίδες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας κατέκτησε η Εθνική πόλο των γυναικών. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ισοπέδωσε την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 και ανέβηκε με… περίπατο στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η Εθνική πόλο των γυναικών ήταν το μεγάλο φαβορί στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία και επιβεβαίωσε με εκκωφαντικό τρόπο αυτόν τον τίτλο.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στην αντίπαλο της, τη διέλυσε από το πρώτο οκτάλεπτο (5-1), ενώ η διαφορά ανέβηκε στα 6 γκολ (10-4) στο ημίχρονο.

Η γαλανόλευκη δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, ξεφεύγοντας με 15-6 στο τρίτο οκτάλεπτο και μετατρέποντας την τελευταία περίοδο του αγώνα σε διαδικαστική διαδικασία.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έσβησαν τις μηχανές, δεν σημείωσαν ούτε ένα γκολ, με την Ιταλία να βρίσκει την ευκαιρία να περιορίσει την έκταση της ήττας της.

Στην 19η της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Εθνική πόλο γυναικών πρόσθεσε το δεύτερο χάλκινο στην ιστορία της στη διοργάνωση, μετά από τα τέσσερα ασημένια που επίσης έχει στη συλλογή της.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2.



Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Τριχά (περιφέρεια), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 2-1 Μπιανκόνι (περιφέρεια), 3-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-1 Σιούτη (περιφέρεια), 5-1 Νίνου (κόντρα), 6-1 Πάτρα (πέναλτι), 6-2 Μπετίνι (π.π.), 7-2 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-2 Μπιτσάκου (περιφέρεια), 8-3 Μπιανκόνι (π.π.), 9-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-4 Μπετίνι (περιφέρεια), 10-4 Ξενάκη (πέναλτι), 11-4 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 11-5 Κοκιέρε (φουνταριστός), 12-5 Ξενάκη (περιφέρεια), 13-5 Β. Πλευρίτου (π.π.), 14-5 Τριχά (πέναλτι), 14-6 Τσεργκόλ (π.π.), 15-6 Τριχά (κόντρα), 15-7 Μπετίνι (π.π.), 15-8 Μπετίνι (πέναλτι).

Η εθνική είχε 2/4 με παίκτρια παραπάνω, 3/4 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 4/9 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Πάτρα (2΄46΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και η Τορνάρου (1΄48΄΄ πριν τη λήξη του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Καμπάνιας (Ισπανία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία)



Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού.

Tα μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών

Χρυσά (5)

World League 2005

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2011

Europa Cup 2018

World Cup 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2010

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022

Χάλκινα (6)

World League 2007

World League 2010

World League 2012

Μεσογειακοί Αγώνες 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026