ΕΛΑΣ: Οι 231 φάκελοι που χαλούν την κυβερνητική φιέστα για το MedWatch

Μια κυβερνητική παρουσίαση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε να φωτίζει τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Η αποκάλυψη ότι το MedWatch έχει ήδη ξεχωρίσει 231 περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας μετακίνησε αμέσως τη συζήτηση από τις δυνατότητες του νέου λογισμικού στους ελέγχους που όφειλαν να έχουν προηγηθεί, με την ΕΛ.Α.Σ. να διατυπώνει εύλογα ερωτήματα για την υπόθεση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να δώσει στην παρουσίαση για την τεχνητή νοημοσύνη χαρακτήρα ψηφιακής τομής. Πίσω από τις κυβερνητικές διαφάνειες, ωστόσο, εμφανίστηκε ένα πολύ πιο δύσκολο πολιτικό θέμα. Εκατοντάδες υποθέσεις βρίσκονται τώρα στη λίστα άμεσης διερεύνησης και η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει πόσες από τις σχετικές δομές είχαν ελεγχθεί, πότε πραγματοποιήθηκαν οι αυτοψίες και τι κατέγραψαν οι αρμόδιοι. Η ΕΛ.Α.Σ. στρέφει την πίεση ακριβώς σε αυτό το σημείο.

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Η τεχνολογία μπορεί να εντοπίζει ασυνήθιστα δεδομένα και ύποπτα μοτίβα. Η πιστοποίηση ενός μηχανήματος, η επιθεώρηση μιας εγκατάστασης και η αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας απαιτούν παρουσία ελεγκτών, τεχνική εξέταση και υπογεγραμμένα πορίσματα.

Έτσι, οι 231 ψηφιακές «κόκκινες σημαίες» μετατρέπονται σε ισάριθμα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της κρατικής εποπτείας.

Στο μικροσκόπιο οι προηγούμενοι έλεγχοι

Το πρώτο μέτωπο αφορά τη διαδρομή κάθε υπόθεσης μέσα στον διοικητικό μηχανισμό. Το υπουργείο Υγείας διαθέτει πλέον μια λίστα υψηλού κινδύνου. Οφείλει, κατά συνέπεια, να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, τις υπηρεσίες που θα τους αναλάβουν και τα ευρήματα που θα προκύψουν.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ερώτημα που έθεσε ο Γιώργος Πατούλης σχετικά με το επίμαχο μηχάνημα. Ποιος το παραχώρησε και ποιος πιστοποίησε τη λειτουργία του;

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Η απάντηση οδηγεί σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα ευθύνης. Προμήθεια, εγκατάσταση, αδειοδότηση, τεχνικός έλεγχος και εποπτεία. Σε κάθε στάδιο υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες, έγγραφα και υπογραφές. Η δημοσιοποίησή τους αποτελεί πλέον βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, ζητούνται στοιχεία για τις αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη δομή. Η ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου, το περιεχόμενο του πορίσματος και οι τυχόν παρατηρήσεις των ελεγκτών μπορούν να δείξουν εάν το σύστημα λειτούργησε ή εάν σοβαρές ενδείξεις πέρασαν απαρατήρητες.

Το μπέρδεμα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Δεύτερο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί η κατανομή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων. Η μεταφορά τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε παρουσιαστεί ως βήμα για πιο ενιαία και αποτελεσματική εποπτεία. Τώρα η κυβέρνηση προαναγγέλλει τη δημιουργία ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού μέσα στο υπουργείο Υγείας.

Η επιλογή αυτή εκλαμβάνεται ως έμμεση παραδοχή αδυναμίας του σημερινού μοντέλου. Παράλληλα, δημιουργεί τον κίνδυνο επικάλυψης αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΑΔ, στο υπουργείο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες ελέγχου.

Για την ΕΛ.Α.Σ., το κρίσιμο ζήτημα είναι η καθαρή απόδοση ευθύνης. Ποια αρχή είχε μέχρι σήμερα την εποπτεία; Ποιος κινητοποιείται ύστερα από μια καταγγελία; Ποιος ελέγχει τον εξοπλισμό και ποιος παρακολουθεί την εφαρμογή των πορισμάτων;

Η δημιουργία ακόμη μίας υπηρεσίας προσθέτει έναν νέο κρίκο σε μια ήδη σύνθετη διοικητική αλυσίδα. Το πολιτικό ζητούμενο, όμως, παραμένει η λειτουργία των υπαρχόντων θεσμών και η ταχύτητα παρέμβασής τους.

Νέος κύκλος ερωτημάτων για τον Θάνο Πλεύρη

Στην υπόθεση προστίθενται και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για το «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται το 2012 ως ιδρυτικό μέλος και μέλος της προσωρινής διοίκησής του, μαζί με τους δύο γιατρούς.

Η συμμετοχή σε ένα κοινό διοικητικό σχήμα, από μόνη της, ούτε τεκμηριώνει γνώση παράνομων ενεργειών ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε ευθύνη. Αποτελεί, πάντως, σαφή βάση για πολιτικές και δημοσιογραφικές ερωτήσεις γύρω από το εύρος της γνωριμίας, τη διάρκεια της συνεργασίας και τον ρόλο κάθε προσώπου.

Η τεχνολογία ως επικοινωνιακή ασπίδα

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων. Η πραγματική αξία του MedWatch θα μετρηθεί, όμως, από όσα θα συμβούν μετά την ηλεκτρονική ειδοποίηση, δηλαδή αυτοψίες, διασταύρωση στοιχείων, αναστολή λειτουργίας όπου απαιτείται, κυρώσεις και δημοσιοποίηση πορισμάτων.

Η κυβέρνηση επέλεξε να παρουσιάσει το νέο σύστημα ως απάντηση. Η ίδια η παρουσίαση, όμως, ανέδειξε το πρόβλημα. Οι 231 περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας φανερώνουν το μέγεθος της δουλειάς που βρίσκεται μπροστά στις αρμόδιες αρχές και στρέφουν το ενδιαφέρον σε όσα προηγήθηκαν και τα κενά που υπήρξαν με κυβερνητική ευθύνη που σίγουρα δεν καλύπτεται με τις διαβεβαιώσεις Γεωργιάδη.