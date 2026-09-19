Scope Ratings και Moody’s: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η διπλή ψήφος εμπιστοσύνης των οίκων αξιολόγησης

Διπλή ψήφο εμπιστοσύνης δέχθηκε χθες (18.09.2026) η ελληνική οικονομία, καθώς η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε BBB+, ενώ και η Moody’s βελτίωσε τις προοπτικές της χώρας.

Η Scope τοποθετεί πλέον την ελληνική οικονομία στην υψηλότερη βαθμίδα της κατηγορίας BBB και μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από το Α-, ενώ η κίνηση της Moody’s δεν αλλάζει ακόμη τη βαθμολογία, αλλά αυξάνει τις πιθανότητες μιας δικής της αναβάθμισης στο επόμενο διάστημα.

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Με απλά λόγια, οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν ένα κράτος μετρώντας το χρέος του, τα έσοδά του, την κατάσταση της οικονομίας και την ικανότητά του να πληρώνει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του. Όσο καλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο μικρότερο θεωρείται το ρίσκο για εκείνον που θα του δανείσει χρήματα.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επενδυτική βαθμίδα, επομένως η απόφαση της Scope ανεβάζει τη χώρα σε ακόμα ασφαλέστερη περιοχή μέσα στην ίδια κατηγορία, την ώρα που η βελτίωση των προοπτικών από τη Moody’s δείχνει ότι η θετική πορεία αναγνωρίζεται από περισσότερους οίκους.

Τι κερδίζει το Δημόσιο

Όταν το Δημόσιο εκδίδει ένα ομόλογο, ουσιαστικά ζητά χρήματα από τους επενδυτές και συμφωνεί να τα επιστρέψει με τόκο. Εάν η χώρα θεωρείται ασφαλέστερη, οι αγορές μπορούν να αρκεστούν σε χαμηλότερη απόδοση για να την δανείσουν.

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Η αναβάθμιση μπορεί επομένως να βοηθήσει την Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές με καλύτερους όρους και να περιορίσει τις πιέσεις στο κόστος δανεισμού της. Η σημασία της είναι μεγαλύτερη στη σημερινή συγκυρία, καθώς η άνοδος των διεθνών επιτοκίων, η ενεργειακή αναταραχή και η γεωπολιτική αβεβαιότητα κάνουν ακριβότερο τον δανεισμό ακόμη και για μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αυτό σημαίνει ότι η καλύτερη βαθμολογία λειτουργεί περισσότερο σαν πρόσθετη ασπίδα όταν το διεθνές κλίμα επιδεινώνεται.

Πώς φτάνει το όφελος στην αγορά

Το όφελος δεν αφορά μόνο το κράτος. Η αξιολόγηση μιας χώρας αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις της. Όταν μειώνεται το ελληνικό ρίσκο, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις ώστε και εκείνες να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές με ευνοϊκότερους όρους.

Σε βάθος χρόνου το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του κράτους, των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να βελτιώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δίνονται νέα δάνεια και χρηματοδοτούνται επενδύσεις.

Πίσω από τις κινήσεις των δύο οίκων βρίσκεται κυρίως η γρήγορη αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και οι πρόωρες αποπληρωμές υποχρεώσεων επιτρέπουν στην Ελλάδα να μειώνει το βάρος του χρέους και να απλώνει πιο ομαλά τις πληρωμές των επόμενων ετών.

Οι σταθερές προοπτικές που συνοδεύουν την αξιολόγηση της Scope δείχνουν ότι μια νέα αναβάθμιση από τον συγκεκριμένο οίκο δεν θεωρείται άμεση. Αντίθετα, η αναβάθμιση των προοπτικών από τη Moody’s αποτελεί ένα πρώτο σήμα ότι η επόμενη δική της κίνηση θα μπορούσε να αφορά την ίδια τη βαθμολογία, εφόσον συνεχιστούν η μείωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης.