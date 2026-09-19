Παύλος Μαρινάκης: «Προφανώς και μας καλύπτουν οι εξηγήσεις Πλεύρη για την υπόθεση Μαζωνάκη» – Δεν ζητάμε άδεια για μείωση ΕΦΚ

Για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και την ευρωπαϊκή απόφαση που αναμένει η κυβέρνηση, αλλά και για την υπόθεση Θάνου Πλεύρη και τη γνωριμία του με τον γιατρό στην υπόθεση Μαζωνάκη, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA.

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«Κανένα θέμα δεν υπάρχει», είπε, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σύνδεση δύο διαφορετικών υποθέσεων. Όπως ανέφερε, ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ η υπόθεση για την οποία δέχεται ερωτήσεις ο Θάνος Πλεύρης αφορά γεγονότα του 2012.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε δημόσια στη σχέση του με τον συγκεκριμένο γιατρό.

«Βγήκε και είπε ειλικρινέστατα ότι τον γνώριζε», σημείωσε. Σε ερώτηση εάν οι εξηγήσεις του Θάνου Πλεύρη καλύπτουν την κυβέρνηση, απάντησε: «Προφανώς και μας καλύπτουν».

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Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «το σπορ της ανθρωποφαγίας», το οποίο χαρακτήρισε «αγαπημένο σπορ κάποιων μέσων ενημέρωσης και κομμάτων».

Τι είπε για το ΕΦΚ στα καύσιμα

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

«Επιχειρείται ακόμη μια λαθροχειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια, ειδική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, αυτό για το οποίο απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση είναι η δυνατότητα να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών οι πρόσκαιρες και έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με τα μέτρα στήριξης.

«Είναι κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από εμάς», είπε, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη περιγράψει όσα μπορεί να κάνει η κυβέρνηση «με τις δικές μας δυνάμεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον στήριξη των πολιτών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέτρο πρέπει να είναι δημοσιονομικά κοστολογημένο.

«Επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες γίνεται στους πολίτες. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός», ανέφερε.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν αιτήματα από μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος για αυξημένες παροχές, ακόμη και πάνω από τις οροφές δαπανών.

Ο στόχος του 30% και η αυτοδυναμία

Στη δημοσκόπηση της GPO και στον στόχο της αυτοδυναμίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας παράλληλα την επίδραση των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

«Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την κυβέρνηση λίγο πάνω από το 30%», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το ποσοστό «μια πάρα πολύ καλή αφετηρία» για τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για στόχο «που μόνο εύκολος δεν είναι». Για το επόμενο διάστημα έδωσε έμφαση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

«Έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες. Που δεν είναι για μας προεκλογική περίοδος. Για μας είναι περίοδος διόρθωσης κι άλλων λαθών, περισσότερων παραδοτέων», είπε.

Η κριτική στα προγράμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο κόστος των προγραμματικών προτάσεων της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης.

«Τα νούμερα αυτά δεν είναι απλά νούμερα. Είναι τα λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το να πετάς αριθμούς δεν λέει κάτι», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι το πρόγραμμά του δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ στην τετραετία, αντιπαραβάλλοντας το ποσό με τις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη.

Για την Ελληνική Λύση αναφέρθηκε στη διαφορά που, όπως είπε, υπάρχει στις κοστολογήσεις του προγράμματός της.

«Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε πρόγραμμα 7 δισ. τετραετίας. Και ο οικονομικός, ο κ. Κουτεντάκης, είπε 7 δισ. τον χρόνο», ανέφερε.

Το επίδομα ανεργίας: «Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός»

Στην πρόταση που είχε διατυπώσει για το επίδομα ανεργίας αναφέρθηκε εκ νέου ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα έχει πλέον κλείσει.

«Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Το έκλεισε το θέμα ο Πρωθυπουργός», είπε.

Για τη συζήτηση που ακολούθησε έκανε λόγο για «σπέκουλα», υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση «θέλει να πιαστεί από την απελπισία της κάπου».

«Για μένα ο σταυρός είναι ιερός»

Για τη δική του υποψηφιότητα και το ενδεχόμενο εκλογής του με σταυρό προτίμησης ρωτήθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε «πρωτίστως ευγνώμων στον πρωθυπουργό» για τα τριάμισι χρόνια κατά τα οποία, όπως είπε, έχει την τιμή να εκπροσωπεί την κυβέρνηση.

«Όλες αυτές οι θέσεις, όσο σημαντικές κι αν είναι, έρχονται και παρέρχονται», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Για μένα δεν είναι θέμα άγχους. Για μένα ο σταυρός είναι ιερός. Δεν είμαστε μόνο τα οφίτσια τα οποία κατέχουμε».

Η αναφορά στον Γιώργο Φλωρίδη

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Γιώργο Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι οι επικρίσεις που δέχεται αφορούν δήλωση που, όπως είπε, δεν έκανε. «Τον χτυπάνε πολιτικά για κάτι που δεν είπε», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ειδικά στη φράση «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». «Είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι είπε ο κ. Φλωρίδης “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”, ενώ δεν το είπε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.