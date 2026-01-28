Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή νέων Μητροπολιτών στην Κρήτη: «Ξεκινά μια νέα εποχή με μήνυμα ενότητας και ελπίδας»

Ο πρωθυπουργός, σε δήλωσή του, υπογράμμισε την ανάγκη συνοχής και πνευματικής συνέχειας στον εκκλησιαστικό βίο του νησιού
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Για ένα νέο κεφάλαιο στην εκκλησιαστική ιστορία της Κρήτης, με αφορμή την εκλογή των νέων μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου, και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Χανιώτικα νέα».

«Μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Και ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περήφανο νησί μας, την Εκκλησία Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης, αλλά και την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για «το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας» που, όπως είπε, εξέπεμψαν. «Άξιοι οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες», αναφέρει ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνοχής και πνευματικής συνέχειας στον εκκλησιαστικό βίο του νησιού.

Η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Και ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περήφανο νησί μας, την Εκκλησία Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων. Οφείλονται συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης και, φυσικά, στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας που εξέπεμψαν σήμερα. Άξιοι οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες».

