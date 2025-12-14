Κυριάκος Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά σήμερα Κυριακή (14.12.25), εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συγκλονισμένος από την επίθεση στο Σίδνεϊ και καταδικάζει τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία», γράφει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.