Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία, Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού»
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ
Γυναίκες αστυνομικοί στο Σίδνεϊ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ / REUTERS/Izhar Khan

Τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά σήμερα Κυριακή (14.12.25), εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συγκλονισμένος από την επίθεση στο Σίδνεϊ και καταδικάζει τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία», γράφει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
204
152
98
85
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Πολάκη - Παπαθανάση στη Βουλή για τον Πιερρακάκη στο Eurogroup: «Θα γίνει πιο μισητός και από τον Ντάισελμπλουμ», «εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη»
Η επίθεση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην προεδρία του Eurogroup προκάλεσε το «καρφί» του αναπληρωτή υπουργού
Ο Παύλος Πολάκης 6
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στους αγρότες: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, μελετάμε επιπλέον μέτρα ενίσχυσης
«Τα μπλόκα δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεβολεύει αρκετούς
Κυριάκος Μητσοτάκης 152
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό 2026
Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία
Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής
Newsit logo
Newsit logo