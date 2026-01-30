Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζω τις δυσκολίες λόγω ακρίβειας, κανένα μέτρο ελάφρυνσης δεν αρκεί, μέχρι και δύο μισθούς αύξηση το χρόνο από τις φοροελαφρύνσεις

Στις αυξήσεις που είδαν το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στα εκκαθαριστικά τους, λόγω της μείωσης των φόρων, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σημείωσε o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι οι σημερινές αυξήσεις οφείλονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού και στη μείωση των φόρων που ψηφίστηκε. Όπως τόνισε, από σήμερα «μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών» ως αποτέλεσμα της μείωσης φόρων που ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αυξήσεις αυτές «αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο επιπλέον μισθούς τον χρόνο», ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και –όπως υπογράμμισε– κυρίως την οικογενειακή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι είχε προαναγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι οι φοροελαφρύνσεις αφορούν «οικογένειες με παιδιά, νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή και τη μεσαία τάξη». «Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.