Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι σε μια ταβέρνα, χθες το βράδυ του Σαββάτου (26.07.2026).

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Faceboook, ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά την «Παράξενη κοπέλα» στην ταβέρνα.

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Ο Παναγιώτης Δουδωνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή.

Μέσα από το βίντεο που ανέβασε εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.