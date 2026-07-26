Συμβαίνει τώρα:
Νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη στον Μονόλοφο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Πολιτική

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε σε ταβέρνα την «Παράξενη κοπέλα»

ΠΑΣΟΚ έχεις ταλέντο... ο βουλευτής Επικρατείας ανέβασε βίντεο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή
Η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος συνεδριάζει με θέμα ημερήσιας διάταξης. Α. Συζήτηση επί των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος Β. Ψηφοφορία επί των προτεινόμενων προς αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναγιώτης Δουδωνής / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι σε μια ταβέρνα, χθες το βράδυ του Σαββάτου (26.07.2026).

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Faceboook, ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά την «Παράξενη κοπέλα» στην ταβέρνα.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή.

Μέσα από το βίντεο που ανέβασε εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
115
91
78
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κώστας Τσουκαλάς: «Αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης»
Επιπλέον σημειώνει ότι «πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής – αποδείχτηκε τελικά ότι τα διυλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνιστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία»
Κώστας Τσουκαλάς, ΠΑΣΟΚ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο – Στα 15 λεπτά η συνολική έκπτωση
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη της κοινωνίας
Μητσοτάκης 91
Newsit logo
Newsit logo