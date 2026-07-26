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Πολιτική

ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στη Ρουμανία

«Αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη»
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών / Eurokinissi
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«Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη», εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζοντας την κατάσταση στη Ρουμανία.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία», κατέληξε.

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