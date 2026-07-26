ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στη Ρουμανία

«Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη», εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζοντας την κατάσταση στη Ρουμανία.

#Greece expresses deep concern over the repeated incursions of drones into Romania’s airspace. Any violation of the airspace and territorial integrity of a sovereign state constitutes a clear breach of International Law and is unacceptable. pic.twitter.com/2HlcwatPuO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 26, 2026

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία», κατέληξε.