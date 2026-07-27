Live η ενημέρωση του Παύλου Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών προχωρά σήμερα Δευτέρα (27.7.26) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλο Μαρινάκη.

Στην ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στη χορήγηση επτά αδειών για παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων, στην εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και σε ζητήματα ανάπτυξης και αθλητισμού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

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Όπως ανέφερε, ο αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους άνω των 181 χιλιομέτρων, συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, αίροντας τη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μετά την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ακόμη ότι πρόκειται για σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ενισχύει την ανάπτυξη και διασφαλίζει την οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Επτά άδειες για παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

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Όπως είπε, προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και του ΕΟΠΠΕΠ, ενώ για ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητήθηκε και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με αυστηρές προδιαγραφές που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ποιότητας, τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τη στελέχωση, τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Μετά την αδειοδότηση, θα ακολουθήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστήριξε ότι η πρώτη ψηφοφορία για το άρθρο 16 σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, η οποία, όπως είπε, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία της κυβέρνησης ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό.

Παρέθεσε, μάλιστα, δήλωση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία: «Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση».

Όπως σημείωσε, η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του και τον κατατάσσει ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως.

Στην ενημέρωση έγινε επίσης γνωστό ότι οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής που εκδόθηκαν για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2016 και του 2022.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων, καλύπτοντας το 100% των αιτήσεων της τρέχουσας περιόδου φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ύψος των φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που, όπως υποστήριξε, ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει τη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στις κορυφαίες δυνάμεις της υδατοσφαίρισης.

Παράλληλα, συνεχάρη την ελληνική κωπηλασία για την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η Εθνική ομάδα κατέκτησε τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια.