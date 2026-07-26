Στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των συνομιλιών Ελλάδας και Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 11:00, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιβύη βρίσκονται η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας.

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Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στις συνομιλίες με βασικό πλαίσιο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την πλήρη επήρεια των ελληνικών νησιών και τη θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ο πρώτος γύρος των επαφών είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ενώ ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν βρεθεί κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το 2010, χωρίς ωστόσο οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε οριστική διευθέτηση.