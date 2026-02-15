Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη υπήρξε μια αληθινή Κυρία της πολιτικής – Τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της

Η Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Η Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη θλίψη του για τον θάνατο της Άννας Μπενάκη – Ψαρούδα εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σήμερα Κυριακή (15.2.26).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά την πρώην πρόεδρο της Βουλής κάνοντας λόγο για μια «ξεχωριστή νομική προσωπικότητα» και για «μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός».

«Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

 

Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης.

Η σκέψη μου είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της.

