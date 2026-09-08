Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν – Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα

Μήνυμα προσήλωσης στον διάλογο και στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε την Τρίτη (08.09.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο, μετά την άτυπη τριμερή με την Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν», αλλά και ότι η επιδίωξη της σταθερότητας «δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις με τους ηγέτες της Αιγύπτου και της Κύπρου στο Ελ Αλαμέιν, ανέδειξε τη συνεργασία των τριών χωρών σε «σταθερό άξονα ευημερίας και ασφάλειας», στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, επιδιώκει τον διάλογο με οδηγό το Διεθνές Δίκαιο, δεν φοβάται όμως ούτε «να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση» ούτε να συνομιλήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν»

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση των τριών χωρών στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ.

«Αποδείξαμε στην πράξη ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο, ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ έξι χρόνια πριν», ανέφερε.

«Αυτή είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα με οδηγό το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε, ωστόσο, να οριοθετήσει τι σημαίνει για την Αθήνα η συγκεκριμένη επιλογή: «Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

«Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της ούτε να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», πρόσθεσε.

«Σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας» η τριμερής

Ανοίγοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν αποτελεί συνέχεια της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής που είχε πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου «υπόδειγμα» και «πυλώνα ασφάλειας σε μια περιοχή συγκρούσεων και ανταγωνισμού», επισημαίνοντας ότι προτάσσει μια θετική ατζέντα.

«Η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερής μας σχέση παραμένει σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή», υπογράμμισε.

Γάζα: «Αναντικατάστατος ο ρόλος της Αιγύπτου»

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις ανοιχτές κρίσεις της ευρύτερης περιοχής, με τη Γάζα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη σε μια ειρηνευτική προοπτική στη βάση των δύο κρατών, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους.

«Σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος έχει αναντικατάστατο ρόλο», τόνισε.

Για τον Λίβανο, επισήμανε ότι οι τρεις χώρες τάσσονται υπέρ της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας του σε ολόκληρη την επικράτειά του.

Λιβύη, μεταναστευτικό και Κυπριακό

Αναφερόμενος στη Λιβύη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενότητα της χώρας, καθώς και «μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ» που θα οδηγήσει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία περιορισμού των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα.

Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την «πλήρη συμπαράσταση» στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, δηλώνοντας τη στήριξη στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και της απεσταλμένης του για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι «η ηρεμία σε θαλάσσιες οδούς αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας».

Όπως τόνισε, η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά, ενώ για την Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, το ζήτημα αποτελεί «απόλυτη και διαχρονική προτεραιότητα».

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

GREGY και φυσικό αέριο από την Κύπρο

Στην ενεργειακή ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη των τριών χωρών στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, την οποία χαρακτήρισε «έργο στρατηγικής σημασίας».

Όπως εξήγησε, το έργο θα μεταφέρει φθηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και μετατρέποντας την Ανατολική Μεσόγειο σε «ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο φυσικό αέριο της Κύπρου. «Σκεφτείτε ότι αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και θα επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα από τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη», είπε, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα «υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, τέλος, στην ευρωπαϊκή διάσταση της τριμερούς, υπενθυμίζοντας ότι «Ελλάδα και Κύπρος πρωτοστάτησαν στην αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Αιγύπτου».

Αλ Σίσι: «Πρότυπο στρατηγικής συνεργασίας» η τριμερής

Τη σημασία που αποδίδει το Κάιρο στον τριμερή άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου υπογράμμισε ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία των τριών χωρών «πρότυπο στρατηγικής συνεργασίας». Ο πρόεδρος της Αιγύπτου επιβεβαίωσε την κοινή βούληση Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου για τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

«Συζητήσαμε τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού και της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών», ανέφερε ο Αλ Σίσι μετά την άτυπη τριμερή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ενεργειακή συνεργασία, με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου. «Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», τόνισε, προσθέτοντας: «Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου, με το έργο GREGY, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της ενεργειακής περιφερειακής ολοκλήρωσης».

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με τον Αλ Σίσι να επισημαίνει ότι η συνάντηση των τριών ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο κλιμάκωσης. «Η σημερινή συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για να συζητήσουμε τις περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση στην περιοχή μας», ανέφερε.

Στο τραπέζι βρέθηκε και το Παλαιστινιακό, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου να υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής όσων έχουν συμφωνηθεί για την κατάπαυση του πυρός. «Συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό και τόνισα την ανάγκη συμμόρφωσης με όλες τις προβλέψεις της συμφωνίας του Σαρμ Ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε.

Χριστοδουλίδης: «Άτυπη στον τίτλο, στρατηγική στην ουσία»

Στο στρατηγικό βάθος που έχει αποκτήσει την τελευταία δεκαετία η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου στάθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η τριμερής σχέση όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά διευρύνεται διαρκώς σε νέα πεδία.

«Η σημερινή Τριμερής είναι άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και μία δεκαετία, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα στρατηγικό σχήμα το οποίο ενισχύεται συνεχώς», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία των τριών χωρών διαθέτει «στρατηγικό βάθος» και εδράζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή διεύρυνση του τριμερούς σχήματος, προαναγγέλλοντας νέες επαφές σε επίπεδο υπουργών.

«Η Τριμερής εμβαθύνεται συνεχώς και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα», είπε, επισημαίνοντας ότι σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας, ενώ στη Νέα Υόρκη θα συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών.

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε η ενεργειακή συνεργασία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει «βασικό σταθμό» την πρόσφατη λήψη της επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα Κρόνος, στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

«Η Κύπρος θα εξαγάγει φυσικό αέριο μέσω των υποδομών της Αιγύπτου στην Ευρώπη», τόνισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας Λευκωσίας – Καΐρου και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν εκτενώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να επισημαίνει ότι η συνεργασία τους βασίζεται σε μια «θετική προσέγγιση».

«Τασσόμαστε υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, της ειρηνικής επίλυσης στη βάση του διεθνούς Δικαίου», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος στηρίζουν και συμμετέχουν σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας που «λειτουργούν με διαφάνεια και θετική ατζέντα» και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον περιφερειακό ρόλο του Καΐρου, χαρακτηρίζοντας την Αίγυπτο «βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας».

«Η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι συνυφασμένη με τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα εργάζονται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια ήδη αποδίδει αποτελέσματα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε, μάλιστα, την αποδέσμευση της επόμενης δόσης της οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αίγυπτο, συνδέοντάς την με τη σημασία που αποδίδουν Αθήνα και Λευκωσία στη σταθερότητα της χώρας και, κατ’ επέκταση, της ευρύτερης περιοχής.

Θερμή υποδοχή στο Ελ Αλαμέιν

Της συνάντησης είχε προηγηθεί θερμή υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στην Αίγυπτο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας και έγινε δεκτός με επίσημες τιμές. Στο αεροδρόμιο είχε παραταχθεί τιμητικό στρατιωτικό άγημα, ενώ κόκκινο χαλί είχε στρωθεί για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε τους εκπροσώπους της αιγυπτιακής πλευράς και στη συνέχεια αναχώρησε για τις προγραμματισμένες επαφές του.

(Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

(Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

(Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ακολούθησε η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τους δύο ηγέτες να φωτογραφίζονται έχοντας πίσω τους τις σημαίες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου.