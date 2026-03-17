Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο

«Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua στο πλαίσιο συνεδρίου του πρακτορείου Bloomberg, το μεσημέρι της Τρίτης (17.3.26).

«Η Ελλάδα στηρίζει την επιχείρηση “Ασπίδες” για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αλλά δεν έχει υποστηριχθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνο από την Ιταλία και τη Γαλλία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όχι, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στον πόλεμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση», υπογράμμισε.

Αν ζητηθεί από τις ΗΠΑ τόνισε: «Δεν θα εμπλακούμε σε καμία επιχείρηση όσο γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και να απειλεί τους γείτονές του».

Για το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος επισήμανε: «Δεν έχω ιδέα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος. Αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα».

Ερωτηθείς αν εισερχόμαστε σε ενεργειακή κρίση απάντησε:

«Αν μιλήσουμε με ειδικούς θα μας πουν ότι το χειρότερο σενάριο είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει γεωπολιτικός αλλά και οικονομικός κίνδυνος», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να εξετάσουμε μετρα για πλαφόν στην άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα είδαμε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Υπάρχουν ζητηματα εφοδιασμου στην Ευρώπη και γι αυτό είδαμε άνοδο- θα κληθουμε να κάνουμε παρεμβάσεις για να διορθώσουμε και τα δομικά προβλήματα που έχει η ευρωπαϊκή αγορά».

«Πρέπει να έχουμε έτοιμη την εργαλειοθήκη για να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση»

«Η Ευρώπη δεν θα πάψει να είναι εισαγωγέας ενέργειας -δεν παράγουμε πολύ φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο- επομένως ξέρουμε ότι μακροπρόθεσμα θα είναι ελλειμματική η παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να επενδύσουμε σε ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενδεχομένως και πυρηνική ενέργεια στο μέλλον», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επισήμανε:

«Αν απαιτηθεί να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την βιομηχανία αλλά θα πρέπει να γίνουν. Παρεμβάσεις στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα μπορούσαμε πάντως να έχουμε μια ρήτρα διαφυγής για υπερβολική φορολογία για να μην υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Πρέπει να έχουμε έτοιμη την εργαλειοθήκη για να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση».

«Πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αν κάτι πάει στραβά. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες αλλά και αποτελεσματικές. Εμείς είμαστε υπέρ στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των Ελλήνων ,μόνο εκείνων που δυσκολεύονται πολύ», επισήμανε.

«Μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις γιατί έχουμε υγιή οικονομία»

Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Είμαι ανήσυχος αλλά μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις γιατί έχουμε υγιή και ισχυρή και δυνατή οικονομία και μπορούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μπορούμε να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για να μειώσουμε το χρέος. Το ΑΕΠ μας είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν δεν είχαμε ισχυρή οικονομία δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε αλλά και να προχωρήσουμε σε φοροελαφρύνσεις», υπογράμμισε.

Όπως είπε, «το 2025 είχαμε 17 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που πέρασαν από την Ελλάδα. Αξιοποιήσαμε τις υποδομές μας και αναβαθμίσαμε την θέση μας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας για την Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε ενισχύσει τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα βοηθάμε τις εταιρείες μας να επενδύσουν σε υποδομές».

«Ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο και οι πληθωριστικές πιέσεις και η σωρευτική αύξηση τιμών είναι πηγή ανησυχίας. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα και οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις δυσκολίες. Ήδη έχουμε θέσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αισχροκέρδεια. Ξαναλέω ότι οι παρεμβάσεις θα είναι σε βάση προσωρινή και στοχευμένη», ανέφερε.

«Μιλήσαμε για τον πληθωρισμό και τον ρόλο της ΕΚΤ. Εγώ δεν είμαι τραπεζίτης αλλά αν αυξήσει τα επιτόκια θα είναι αργά και θα έχουμε πρόβλημα. Γι’ αυτό είμαι κάπως προσεκτικός σε αυτά που λέω», σχολίασε.

«Έχω σαφές σχέδιο για την επόμενη θητεία μου»

«Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις γιατί έχουμε συνέπεια. Άλλωστε όλες οι έρευνες είναι θετικές για την κυβέρνηση αλλά εγώ δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις. Το κόμμα μου έχει ένα αξιόπιστο σχέδιο για το μέλλον και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν μόνο μέλημα να μας διώξουν από την εξουσία χωρίς να έχουν εναλλακτική», απάντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις επόμενες εκλογές.

«Το 2030 θεωρώ μια χρονιά ορόσημο και θέλω να πω στους συμπολίτες μου ότι θια είμαστε σε μια χώρα που θα έχει κάνει πραγματικά βήματα σύγκλισης με την υπόλοιπη ευρώπη. Εχω σαφές σχέδιο για την επόμενη θητεία μου και σας λέω ότι δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο για την Ελλάδα. Ως άνθρωπος που έχει αντιμετωπίσει κρίσεις είναι σημαντικό να έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα», σημείωσε.

«Για μένα η ψυχική υγεία των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας»

Αναφερθείς στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την εγκληματικότητα ανηλίκων και τα social media ο πρωθυπουργός είπε πως «ήμουν ο πρώτος που έθεσα το ζήτημα πριν από 18 μήνες στον ΟΗΕ. Υπάρχουν στοιχεία για τις αρνητικές συνέπειες. Θα κάνουμε κάτι γι αυτό και θα θέσουμε ηλικιακό όριο. Αυτό συνάδει και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να πούμε στις πλατφόρμες ότι δεν μπορούν να βγάζουν λεφτά εις βάρος των παιδιών μας. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικό».

«Πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχει διεπιστημονική συναίνεση και δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό άλλαζε και στις ΗΠΑ. Τα παιδιά μας χάνουν χρόνο», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να έχουμε έλεγχο του ΑΙ και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με τους μεγάλους αμερικανικούς παίκτες. Για μένα η ψυχική υγεία των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας. Αν σκεφτώ την παραπληροφόρηση που χρησιμοποιείται κακή τη πίστη βλέπω μια απειλή για την δημοκρατία μας. Το 2027 θα έχουμε πολλές εκλογές και πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι για τα deep fakes. Πρέπει αν υπάρχει σήμανση για το τι είναι αληθινό και τι όχι. Πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια συμμαχία κατά της παραπληροφόρησης», κατέληξε.