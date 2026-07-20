Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της Κύπρου – Δεν ξεχνούμε

«Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων»
Μητσοτάκης, συνεδρίαση στο Μαξίμου
Συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)
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Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η 20ή Ιουλίου αποτελεί μια ημέρα μνήμης για μια «ανοιχτή πληγή» που εξακολουθεί να σημαδεύει τον Ελληνισμό.

Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επέτειος δεν θυμίζει μόνο τη μαύρη σελίδα της εισβολής του 1974 στην Κύπρο, αλλά και «το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι, 52 χρόνια μετά, η Ελλάδα τιμά όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου: «Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων».

 

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος» σημειώνει.

«Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο.

Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!» καταλήγει. 

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