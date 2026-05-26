Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούλιο, τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί

«Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας» τόνισε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Την επέκταση της επιδότησης του diesel και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης (26.5.2026.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

Και συνέχισε: «Παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος».

«Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας», επισήμανε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και για τον Ιούλιο, με 15 λεπτά.

«Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο», είπε ενώ έκανε γνωστό πως «τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας – αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο», σχολίασε.

