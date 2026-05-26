Στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη και 650 υπογραφές για το κόμμα της

Στον Άρειο Πάγο έφτασε λίγο πριν τις 11 η Μαρία Καρυστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Είμαι μητέρα θύματος μέχρι την τελευταία ανάσα μου, θα είμαι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είπε βγαίνοντας από τον Αρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανου, πρόεδρος του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αφού προηγουμένως κατέθεσε στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, συνοδευόμενη από 650 υπογραφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας, να έχουμε ένα Κράτος Δικαιου, δικαιοσύνη και θεσμούς», υπογράμμισε ως κορωνίδα των θέσεων που συνοδεύουν το πολιτικό της εγχείρημα και ανέπτυξε το στίγμα του κόμματός της:

«Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της “ελπίδας για τη δημοκρατία” που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια ,αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια πρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού» τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η κοινωνία απαιτεί ένωση,ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρίδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση όπως θέλουν μας παρουσιάσουν με κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.

Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος τότε τίποτα δεν τον σταματά. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας να έρθουν δίπλα μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η ιστορία ξαναγράφεται αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία» κατέληξε.

Τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και οι συνεργάτες της κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να στελεχώσουν το κόμμα και δίνουν έμφαση στην εγγραφή νέων μελών και στη διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού λόγου που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των πολιτών το επόμενο διάστημα.

Μετά την πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το επιτελείο της προχωρά σε νέο κύκλο παρεμβάσεων και δημόσιων εμφανίσεων, με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του κόμματος και να αποκτήσει πιο ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν πρόσωπα που θα αναλάβουν κεντρικούς ρόλους στο οργανωτικό και πολιτικό σχήμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην παρουσίαση πιο εξειδικευμένων θέσεων, πέρα από τις γενικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες πολιτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, περιοδείες σε μεγάλες πόλεις αλλά και ανοιχτές συγκεντρώσεις. Το επιτελείο εκτιμά ότι η φυσική επαφή με τους πολίτες μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ενός «αντισυστημικού» εγχειρήματος που επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τα καθιερωμένα πολιτικά πρότυπα.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ψηφιακή καμπάνια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σύμφωνα με συνεργάτες της παράταξης υπήρξε έντονη κινητοποίηση μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Στο διαδίκτυο καταγράφηκαν τόσο θετικές αντιδράσεις όσο και σφοδρή κριτική, με την ομάδα της Καρυστιανού να θεωρεί ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το νέο κόμμα λειτουργεί υπέρ της αναγνωρισιμότητάς του.