Το κόμμα Τσίπρα αποκαλύπτεται στο Θησείο: Η στρογγυλή σκηνή, ο Κραουνάκης και όσα θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άρχισε από χθες (25/05/26) και με ένα μικρό απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε για να ντύσει την εκδήλωση στο Θησείο ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στην εκδήλωση του Θησείου, θα παρουσιαστεί σήμερα το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα πρωτότυπο, όπως λένε από το επιτελείο Αλέξη Τσίπρα, και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο γνωστός συνθέτης ειδικά για την περίσταση.

Και ενώ το νέο εγχείρημα μετράει ώρες, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει ακόμα μια προσπάθεια να απευθυνθεί στον κόσμο που επιθυμεί μια κυβερνώσα αριστερά, προσπάθεια που εκ των πραγμάτων θα είναι καθοριστική από το αποτέλεσμα και για τον ίδιο προσωπικά.

Κάλεσμα για ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο θα ζητήσει την μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος.

Θα μιλήσει για ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία και θα παρουσιάσει τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη.

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», θα πει σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του.

Και θα ζητήσει επίσης: «Να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση.

Τι θα αναφέρει η Διακήρυξη

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα διαβάσει όλη την ιδρυτική Διακήρυξη στο Θησείο αλλά θα περιγράψει μέσα από την ομιλία του τι θα περιέχει.

Τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος.

Το νέο πατριωτισμό, ο οποίος θα συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, θα υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, θα βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή.

Επίσης θα μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Και θα τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.

Η Διακήρυξη θα αποτελεί και έναν σχολιασμό της κατάστασης στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή θα περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Και όπως θα αναφέρει το ήθος της αποτυπώνουν:

Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Θα κάνει επίσης λόγο για:

διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

Με το τελευταίο ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας θα δηλώσει απόλυτη στήριξη στην ευρωπαϊκή εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Παλαιό σύστημα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Θέλοντας να καταδείξει ότι αυτό που παρουσιάζει είναι το νέο, ο πρώην πρωθυπουργός μέσα από την Διακήρυξη του νέου κόμματος θα υπογραμμίζει ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα.

«Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα», θα πει χαρακτηριστικά επιχειρώντας έτσι να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή.

Και θα επισημάνει ότι τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να καταδείξει ότι «Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Προοδευτική πανστρατιά

Ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει σε προοδευτική πανστρατιά τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Θα μιλήσει για το «Εμείς της νέας εποχής» περιγράφοντάς το ως μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών.

«Θεμέλιο μας», θα πει, «είναι η Δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη».