Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ισπανία κέρδισε δίκαια, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο – Δεν αρκούν μόνο οι σταρ, το βλέπουμε και στην πολιτική

Παρεμβάσεις άνω των 160 εκατ. ευρώ στο ΟΑΚΑ - «Σκοπός είναι το ΟΑΚΑ να μην είναι μόνο ένας χώρος άθλησης αλλά ένας χώρος αναψυχής και πρασίνου»
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είδε από κοντά τις εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην νικήτρια Ισπανία του Μουντιάλ, σημειώνοντας πως οι Ισπανοί έπαιξαν σαφώς καλύτερο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ: «Η κάλυψη της ΕΡΤ ήταν πολύ καλή να συγχαρώ την ΕΡΤ και νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Αυτό είναι ένα μάθημα που βλέπουμε και στην πολιτική εκτός από τα πρόσωπα πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα».

Σχετικά με το ΟΑΚΑ σημείωσε πως πρόκειται για σημαντική παρέμβαση «άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων τα 60 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκοπός είναι το ΟΑΚΑ να μην είναι μόνο ένας χώρος άθλησης αλλά ένας χώρος αναψυχής και πρασίνου. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο πάρκο για να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου».

«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το Ελληνικό θα αποκτήσει σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου ενώ επισκευάζουμε πολλά μικρά γήπεδα και το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου δεν επισκευάζει μόνο σχολεία αλλά και γήπεδα» σημείωσε.

Σε ερώτηση για τη ΔΕΘ είπε: «Αφήστε να τα πούμε στην ΚΟ αλλά όσο η οικονομία αποδίδει και η ανάπτυξη είναι υψηλή τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες».

«Όταν κάνουμε τον συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα δούμε ότι με τις παρεμβάσεις έγινε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Σε λίγες ημέρες θα δώσουμε στην κυκλοφορία τον Ε65. Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους» σημείωσε. 

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