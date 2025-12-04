Κυριάκος Μητσοτάκης: Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι ουσιαστικά η προστασία της ίδιας της Δημοκρατίας

«Βρισκόμαστε μαζί σας για να πιστοποιήσουμε ότι η Ελλάδα πια ζει σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται και εφαρμόζονται. Ένα από τα πιο αποφασιστικά μέτωπα μεταρρυθμίσεων είναι και η Δικαιοσύνη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «η Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη από την Ανάπτυξη και την Οικονομία. Όταν κάποιος περιμένει 5 χρόνια για μια ετυμηγορία, μιλάμε για επενδύσεις που παγώνουν μέχρι και για οικογένειες που διαλύονται».

«Για τον νέο δικαστικό χάρτη, πολλοί έλεγαν ότι αυτά στην Ελλάδα δε μπορούν να γίνουν. Αποδεικνύεται ότι έκαναν μεγάλο λάθος. Φτάσαμε με τρόπο αθόρυβο, σε μια νέα πραγματικότητα» είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει γίνει στις πρωτόδικες αποφάσεις που «απαιτούν πλέον 300 μέρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα πατήσουμε γκάζι για να φτάσουμε στον στόχο, για τις τελεσίδικες αποφάσεις. Στόχος είναι να γίνει πραγματικότητα ως το 2027. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει ασφάλεια Δικαίου… Χώρες με αργή Δικαιοσύνη, είναι κατά κανόνα οι χώρες που έχουν και αργή οικονομία».

«Η Δικαιοσύνη στη χώρα μας, αποκτά μεγαλύτερο κύρος αλλά αποκτά και περισσότερα μέσα για να μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο της».

«Δυστυχώς έχουμε βρεθεί σε μία κατάσταση που κανείς δε μπορεί να αναγνωρίσει ό,τι καλό γίνεται στη χώρα ή έστω να εντοπίζονται καλόπιστα οι αστοχίες. Υπερισχύουν δυστυχώς συνθήματα που με ευκολία διακινούν δήθεν αδιέξοδα, απελπισία, οργή… Αυτό το ψέμα ότι τίποτα δε λειτουργεί, απλώνεται πιο γρήγορα από την αλήθεια ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον γενικό θόρυβο να καλύψει τον ήχο αυτού του χειροπιαστού, μετρήσιμου θετικού αποτελέσματος».

«Η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης οδηγεί στην αμφισβήτηση των πάντων. Η προστασία της Δικαιοσύνης, είναι ουσιαστικά η προστασία της ίδια της Δημοκρατίας» είπε καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός.