Κυριάκος Μητσοτάκης: ΚΥΣΕΑ και πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο για τον πρωθυπουργό

Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (10.01.2026), στις 10:00 π.μ., υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τακτικές κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, διαδικασία η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται στις αρχές του έτους.

Αμέσως μετά, στις 11:30, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα παραστεί στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς. Η εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της «γαλάζιας» παράταξης.

Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει σύντομη συνάντηση με πολίτες στην περιοχή του Μοσχάτου.