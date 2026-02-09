Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού για για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Σταύρος Νιάρχος»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.  

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού: 

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026 γιορτάζεται για πρώτη φορά επίσημα η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση επικυρώθηκε από την UNESCO τον περασμένο Νοέμβριο και η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, καθώς η 9η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα Μνήμης του Εθνικού Ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιου Σολωμού. 

