Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του πρωθυπουργού για για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού:

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026 γιορτάζεται για πρώτη φορά επίσημα η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η απόφαση επικυρώθηκε από την UNESCO τον περασμένο Νοέμβριο και η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, καθώς η 9η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα Μνήμης του Εθνικού Ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιου Σολωμού.