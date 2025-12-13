Κυριάκος Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ: Ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη σύνοδο των προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜΤΟ) της ΝΔ που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ, σήμερα Σάββατο (13.12.25).

«Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα στελέχη της ΝΔ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», επισήμανε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup σημείωσε ότι η Ελλάδα, το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης άλλοτε, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης και αυτό αποδεικνύει την αναγνώριση όχι μόνο της πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού και είναι απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα.

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά, οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».