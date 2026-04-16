Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του»

Με ευχές για ταχεία ανάρρωση προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος, όπως είπε, δίνει μια δύσκολη μάχη για την υγεία του, ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και του Κοινοβουλίου, που προκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για τη διάθεσή του να αναβληθεί η διαδικασία, σημείωσε ωστόσο ότι λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να είναι στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις επιπτώσεις τους στην οικονομία και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

««Καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει «αφορμές διχασμού» την ώρα που, όπως είπε, η χώρα έχει ανάγκη από ενότητα, σταθερότητα και προοπτική.

Αιχμές για «μικροκομματική ματιά»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιλέγει να εγκλωβίζει τη δημόσια ζωή σε ζητήματα που, κατά την κυβέρνηση, έχουν ήδη κριθεί, αντί να αναδείξει τις μεγάλες προκλήσεις της περιόδου. «Σε μια εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά από τα μικρότερα και τα λιγότερο σοβαρά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πολλά από όσα τίθενται στη σημερινή συζήτηση «έχουν ξανατεθεί, έχουν αντικρουστεί και έχουν κριθεί».

Περνώντας στον πυρήνα της αντιπαράθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει το δικό του πλαίσιο για το τι συνιστά κράτος δικαίου, περιγράφοντάς το ως τη συνύπαρξη μιας δημοκρατικά νομιμοποιημένης κυβέρνησης, ενός Κοινοβουλίου που νομοθετεί με ισότιμη εφαρμογή των κανόνων, μιας ανεξάρτητης και ταχύτερης Δικαιοσύνης και ενός κράτους που υπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Παραδέχθηκε ότι η χώρα δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που θα επιθυμούσε η κυβέρνηση, έθεσε όμως το ερώτημα αν η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προοδεύει ή οπισθοχωρεί. Για να στηρίξει το επιχείρημά του, επικαλέστηκε αξιολογήσεις και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Economist, η Διεθνής Διαφάνεια και ο ΟΟΣΑ, υποστηρίζοντας ότι όλοι καταγράφουν βελτίωση της εικόνας της χώρας στα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και λειτουργίας των θεσμών.

«Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε», είπε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. «Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Οι επιλεκτικές διαρροές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρωθυπουργός και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού σημείωσε ότι η συγκεκριμένη Αρχή θεσμοθετήθηκε το 2020 και ότι στηρίχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η λειτουργία της είναι ασφαλώς σεβαστή, διατυπώνοντας ωστόσο σαφείς ενστάσεις για συγκεκριμένους χειρισμούς.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε την πρόθεση βουλευτών να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, επανέλαβε όμως ότι η άρση ασυλίας δεν προδικάζει ενοχή και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί ταχύτερα, ξεκαθαρίζοντας ποιες υποθέσεις οδηγούνται στο ακροατήριο και ποιες τίθενται στο αρχείο.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, μάλιστα, νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται «το συντομότερο δυνατόν», επιχειρώντας να δείξει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ταχύτερη θεσμική διαχείριση ανάλογων υποθέσεων.

«Κράτος δικαίου δεν είναι ταμπέλα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα»

Με σαφώς πολιτική στόχευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι το κράτος δικαίου δεν εξαντλείται στις συγκρούσεις γύρω από δικαστικές ή κοινοβουλευτικές υποθέσεις, αλλά αποτυπώνεται και στην καθημερινή λειτουργία του κράτους. Στην κατεύθυνση αυτή, συνέδεσε την έννοια του κράτους δικαίου με μια σειρά από κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ταχύτερη απονομή συντάξεων, η αντικειμενικοποίηση των πανεπιστημιακών μετεγγραφών, η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων και η ενίσχυση της λογοδοσίας στο Δημόσιο.

«Κράτος δικαίου δεν μπορεί να γίνεται ταμπέλα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα», είπε, προσθέτοντας ότι το ουσιαστικό περιεχόμενό του κρίνεται από το αν οι πολίτες εξυπηρετούνται πιο γρήγορα, πιο δίκαια και χωρίς προσωπικές εξαρτήσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, αναφέρθηκε και στην κυβερνητική πολιτική για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, λέγοντας ότι η συζήτηση στην κοινωνία επικεντρώνεται σε τέτοια ζητήματα και όχι αποκλειστικά σε όσα, όπως υποστήριξε, αναδεικνύει η αντιπολίτευση. «Πιστεύετε πραγματικά ότι ο κόσμος συζητούσε για όσα θα συζητήσουμε σήμερα; Συζητούσε για τον εθισμό των νέων. Είστε τόσο εκτός της κοινωνίας», ανέφερε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η αναφορά στον Μυλωνάκη και ο «δολοφονικός βούρκος»

Το πιο φορτισμένο σημείο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε όταν επανήλθε στην υπόθεση του Γιώργου Μυλωνάκη, συνδέοντας την περιπέτεια της υγείας του με το κλίμα τοξικότητας που, κατά τον ίδιο, καλλιεργείται στη δημόσια ζωή. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια», λέγοντας ότι οι λέξεις και οι συμπεριφορές «μπορεί να γίνουν σφαίρες» και να δημιουργήσουν μια «ζούγκλα αθλιότητας» που εμποδίζει την κοινωνία να κρίνει νηφάλια.

Αναφέρθηκε ειδικά σε δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, στόχευσαν τον στενό του συνεργάτη, λέγοντας ότι τον είδε βαθιά ταραγμένο και διερωτήθηκε για το ψυχολογικό βάρος που επωμίζονται όσοι στοχοποιούνται στη δημόσια σφαίρα. «Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» σημείωσε ο πρωθυπουργός και διερωτήθηκε: «Έχετε αναρωτηθεί το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες τέτοιων επιθέσεων;», επεκτείνοντας την κριτική του και στις επιθέσεις που, όπως ανέφερε, έχει δεχθεί κατά καιρούς η δική του οικογένεια.

Μήνυμα για ΕΥΠ και υποκλοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε μέρος της παρέμβασής του και στην υπόθεση των υποκλοπών, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογούσε, με αντικατάσταση προσώπων και θεσμικές παρεμβάσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι επιχειρείται συστηματικά, όπως είπε, σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στη χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης.

«Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία επιτελεί κρίσιμο έργο σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον και ότι είναι «απαράδεκτο» να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που, όπως είπε, ενίοτε μετατρέπονται σε «αντεθνικό επιχείρημα».

Απευθυνόμενος εκ νέου στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έθεσε το ερώτημα αν αποδέχονται επιλεκτικά τη Δικαιοσύνη ανάλογα με τις αποφάσεις της. «Ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για ζητήματα υποκλοπών; Έτσι αντιλαμβάνεστε αλά καρτ τη Δικαιοσύνη;», ανέφερε.