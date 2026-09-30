Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση για το ντίζελ, διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 – Παρεμβάσεις ανά δεκαπενθήμερο

Τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (30.9.26). Εκτός από τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρο «έκπληξη» για διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, καθώς και αυστηρότερους όρους στους servicers, με στόχο να προστατευτεί ο συνεπής οφειλέτης από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. «Η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις διεθνείς συγκρούσεις εξακολουθεί και διαρκεί. Μεταφράζεται σε οικονομική αναταραχή και εκτινάσσονται κάθε τρεις και λίγο οι τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται για μια αλυσιδωτή καταιγίδα που επηρεάζει τα όρια των κρατών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, ανακοινώνοντας τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει τρεις στοχεύσεις. «Στήριξη της κοινωνίας χωρίς να ναρκοθετούνται οι αντοχές της οικονομίας. Δεν θα ρισκάρουμε όλα αυτά που έχουμε πέτυχει ούτε θα θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη που δύσκολα χτίζεται αλλά εύκολα καταρρέει», σημείωσε. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά 15νθημερο σε συνδυασμό με τα μέτρα της ΔΕΘ. Όλα αφορούν την στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. «Κάθε πρωτοβουλία να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Έστειλα στην πρόεδρο της Κομισιόν ζητώντας πρόσθετη ευελιξία για τα κράτη μελη. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις», τόνισε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι νέες παρεμβάσεις Οι νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε δύο εβδομάδες. «Στόχος είναι μια τιμή κάτω από το 1,75. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές. Θα υπάρξει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όταν μιλάμε για θέρμανση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα στο Σουφλί», υπογράμμισε. «Η επιδότηση στην αντλία για το diesel με την έκπτωση των διυλιστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το μέτρο θα ισχύσει έως 15 Οκτωβρίου», επισήμανε. «Θα μιλήσουμε και για παλιά χρέη με την αποπληρωμή τους να γίνεται όλο και πιο δυσχερής ειδικά για μικρές επιχειρήσεις. Σε συνεννόηση με το ΥΠΟΙΚ διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ», σχολίασε. «Τέλος, μια ακόμα παρέμβαση για την θέσπιση αυστηρότερων όρων στους servicers. Θέτουμε αυστηρότερους όρους στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας», επισήμανε. «Παράλληλα, μετατρέπουμε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτήν θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα. Κι αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται πως από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής διατήρησης της πρώτης κατοικίας. «Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων», σχολίασε ο πρωθυπουργός. «Απαντάμε σε αυτή τη εξαιρετικά διεθνή δυσμενή συγκυρία με βάση την συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε εδώ και 7 έτη.

Απλώνουμε τις πολιτικές μας σε πολλά επίπεδα υψώνοντας αναχώματα για το κόστος ζωής. Μένουμε μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες», υπογράμμισε. «Αυτή είναι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση που υπόσχεται τα πάντα αντιγράφοντας αποσπασματικά ρυθμίσεις άλλων κρατών.

Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλοι και όλες ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα είναι να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα αλλά να εξηγούμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος τρόπος να υπερβούμε την διεθνή αστάθεια είναι η διατήρηση της δημοσιονομικών σταθερότητας και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας. Επιμένω ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και η κοινωνία πρέπει να είναι όσο πιο ενωμένη και ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και τρικ προπαγάνδας», σχολίασε.

(MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Παρατηρήσεις στους υπουργούς και μηνύματα Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα πειθαρχίας και στους υπουργούς του, τονίζοντας πως «είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές». «Και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα απ’ όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί να πειστικός αλλά και μετρημένος ενιαίος και ακριβής γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται το σύνθημα: “το είπαμε το κάνουμε”», σημείωσε. Διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 Όσον αφορά τη διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120, όπως είπε ο πρωθυπουργός τις τελευταίες εβδομάδες, η ενεργειακή κρίση επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, διευρύνουμε το πλαίσιο των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια. Ειδικότερα: (α) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις (έναντι 72 προηγουμένως) με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. (β) Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως). (γ) Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026 προηγουμένως). (δ) Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σημειώνεται ότι τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων (5,84%), λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον σημειώνεται ότι μέσω του εξωδικαστικού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις, τόσο των χρεών προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς τις τράπεζες και servicers, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη. Πρόσφατα ο εξωδικαστικός διευρύνθηκε τόσο ως προς το όριο υπαγωγής (5.000 ευρώ οφειλές έναντι 10.000 προηγουμένως), όσο και ως προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι λοιπής περιουσίας, με αντίστοιχη μείωση των δόσεων καταβολής. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026.

MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Παρέμβαση σε servicers Για τους servicers, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θέτουμε αυστηρότερους όρους στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Παράλληλα, μετατρέπουμε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτήν θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα. Κι αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι. Υπενθυμίζεται πως από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής διατήρησης της πρωτης κατοικιας. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων». Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά «Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνεται η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης σε 15 λεπτά (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ), από 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ) προηγουμένως, για την περίοδο από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026. Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ. Τα διυλιστήρια προβαίνουν στις δικές τους προσφορές. Επίσης, και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση στο diesel κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Μέτρο, που θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών, σε συνδυασμό με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο, ενώ έως τις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα κίνησης, όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης».

MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI