Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για την παραπομπή Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Εμπαιγμός, πριν λίγες ημέρες τον υπερασπιζόταν»

Η Χαριλάου Τρικούπη διευρύνει την επίθεσή της, συνδέοντας την υπόθεση με την εποπτεία των ιδιωτικών δομών υγείας και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολυετή αδράνεια
Γραφεία του ΠΑΣΟΚ
Γραφεία του ΠΑΣΟΚ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Νέα σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο τον Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Πατούλη και την παραπομπή των σχετικών καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον υπουργό Υγείας αλλαγή στάσης μέσα σε λίγες ημέρες, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή απόφασή του με την πρόσφατη δημόσια υπεράσπιση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωνε πριν από λίγες ημέρες για τον Γιώργο Πατούλη πως είναι «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική», ενώ σήμερα, όπως επισημαίνει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καλείται με εντολή του υπουργού Υγείας να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του ΙΣΑ.

Η Χαριλάου Τρικούπη διευρύνει την επίθεσή της, συνδέοντας την υπόθεση με την εποπτεία των ιδιωτικών δομών υγείας και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολυετή αδράνεια. «Την ώρα που μπροστά στα μάτια των πολιτών ξεδιπλώνεται το άναρχο τοπίο χωρίς εποπτεία και έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας, που επί χρόνια συντηρούσε άπραγη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο εμπαιγμός προστίθεται ως κερασάκι», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζει: «Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι με εντολή Αδ. Γεωργιάδη η Αρχή Διαφάνειας θα ελέγξει τον Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του ΙΣΑ, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες».

Από το «γούστο του και καπέλο του» στον έλεγχο

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει αντίφαση στη στάση του υπουργού Υγείας, επαναφέροντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις του για τον Γιώργο Πατούλη.

«Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως “γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική” και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για “ανθρωποφαγία”», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Επιτελικό στα λόγια»

Η ανακοίνωση καταλήγει με συνολικότερη επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της Υγείας.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι το 2019 η κυβέρνηση είχε αναδείξει ως κεντρικό της πρόταγμα το «επιτελικό κράτος», το οποίο, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, επτά χρόνια αργότερα αποδείχθηκε «επιτελικό στα λόγια».

«Οι πολίτες ξέρουν ότι το κράτος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν επιτελικό στα λόγια, και στην ουσία βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την κατάργηση των λεγόμενων «Ράμπο Υγείας», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβανόταν στον νόμο για το επιτελικό κράτος και σημειώνοντας ότι σήμερα «όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους».

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