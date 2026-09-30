Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει τα μέτρα για την ενέργεια: Μέχρι 20 λεπτά η ελάφρυνση στο diesel, θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 ημέρες

Φυγή προς τα μπρος επιδιώκει η κυβέρνηση και αυτό θα σηματοδοτήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη παρέμβαση του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο είναι να μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια, που ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις υπουργών, που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα, και να στραφεί η συζήτηση στο έργο της κυβέρνησης και στα μέτρα που προωθεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια που δημιουργεί η νέα ενεργειακή «καταιγίδα».

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Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης (diesel), στην αντλία, έτσι ώστε να αφορά στους πάντες.

Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15-20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 με 15 λεπτά θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των διυλιστηρίων.

Το ύψος της επιδότησης θα επανεξετάζεται κάθε 15 ημέρες, με γνώμονα τη διακύμανση των τιμών διεθνώς.

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Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει βήμα – βήμα, να σταθμίζει τις αντοχές του προϋπολογισμού και να κρατά εφεδρείες ώστε να παρεμβαίνει στοχευμένα, όποτε απαιτείται.

Προσαρμογές… «εν κινήσει»

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και θα είναι στοχευμένες.

Και υπό αυτό το πρίσμα, αντί να προβεί σε ένα οριζόντιο πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επέλεξε να προχωρά σε διαδοχικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα προσαρμόζονται «εν κινήσει», ανάλογα με τα δεδομένα της εκάστοτε περιόδου.

Έτσι, σήμερα ανακοινώνεται η παράταση της επιδότησης στο diesel για το επόμενο 15νθήμερο, και στις 14 Οκτωβρίου η παράταση αντίστοιχα για τις επόμενες 15 ημέρες, παράλληλα με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το επίδομα θέρμανσης.

Στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει το αίτημα η Ε.Ε. να δώσει έγκριση να εξαιρεθούν παρεμβάσεις με εθνικούς πόρους από την οροφή δαπανών, ώστε να δημιουργηθεί χώρος και για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα.

Συστάσεις Μητσοτάκη σε υπουργούς

Σήμερα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε στη παρέμβαση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, είτε όταν σβήσουν οι κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς… Θα ζητήσει στις δημόσιες παρεμβάσεις του να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο και όχι… τον εαυτό τους, να είναι πιο ταπεινοί και να μην προσβάλλουν τους… «κακομοίρηδες» πολίτες.

Ο πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ειδικά αυτή τη στιγμή που δίνει «μάχη» για τη στήριξη των πολιτών, κι ενώ διεκδικεί και μία τρίτη θητεία.

«Τράβηξαν αυτιά»

Ήδη, τις προηγούμενες ημέρες έχουν γίνει κάποια τηλεφωνήματα από το Μέγαρο Μαξίμου σε υπουργούς που έκαναν «άστοχες» και προκλητικές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ μηνύματα έχουν φτάσει αντίστοιχα και σε βουλευτές…!