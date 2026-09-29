Πολιτική

Πολάκης σε Γεωργιάδη για Πατούλη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανάγκασε να στείλεις το φιλαράκι σου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας»

Στην πίεση του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει ο Παύλος Πολάκης την απόφαση του υπουργού Υγείας να διαβιβάσει στοιχεία για τις εταιρείες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο Γιώργος Πατούλης δηλώνει ότι ζήτησε ο ίδιος να ελεγχθεί
Παύλος Πολάκης
Photo / TOKLIK.GR_DIMITRA KOUTRA_DPNK / Eurokinissi
Πέτρος Κατσάκος
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Την πολιτική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη κλιμακώνει ο Παύλος Πολάκης, μετά τη διαβίβαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στοιχείων που αφορούν τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην κίνηση αυτή υπό το βάρος των καταγγελιών που είχε δημοσιοποιήσει η αντιπολίτευση.

Στρέφοντας την επίθεσή του προσωπικά κατά του υπουργού, ο Παύλος Πολάκης τον κατηγορεί ότι αναγκάστηκε να στείλει για έλεγχο τον φίλο του.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα στοιχεία τού διαβιβάστηκαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και ότι τα απέστειλε στην ΕΑΔ ώστε να εξεταστούν. «Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», δήλωσε, εξηγώντας πως, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, θεωρούσε υποχρέωσή του να προχωρήσει στη διαβίβαση.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του κ. Πολάκη βρίσκονται στοιχεία που, όπως λέει, προκύπτουν από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για εταιρεία του κ. Πατούλη. Ο βουλευτής έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με αλλαγές στη δηλωμένη δραστηριότητά της μέσα στο 2026 και με το καθεστώς υπό το οποίο φέρεται να λειτουργούσε στο διάστημα αυτό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης, ανέφερε πως: «Τον παραπέμπεις Άδωνη Γεωργιάδη, παρά την προσπάθειά σου τύπου “γούστο του καπέλο του” να τον υπερασπίσεις, επειδή και εσύ έχει τεράστιες ευθύνες για τη γιγάντωση του τσαρλατανισμού και κομπογιαννιτισμού, την εναλλακτικής-κβαντικής-ολιστικής-αναγεννητικής-σαμανικής-ψευτοϊατρικής μέσα από την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών και μέσα από τη διαφήμιση που έκανες εσύ προσωπικά για τα ιδιωτικά κέντρα ευζωίας και μακροζωίας».

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