Μαρία Γρατσία για το ιατρείο της Καρυστιανού: Δεν υπάρχει καμία παρανομία, το μηχάνημα βιοανάδρασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις

Για «πολιτική στόχευση με σκοπό την πολιτική αντιπαράθεση» κάνει λόγο η δικηγόρος και μέλος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Γρατσία, για την έρευνα που πρόκειται να γίνει στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (30.9.26).

Η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, χαρακτήρισε τον έλεγχο στο ιατρείο της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», «καλοδεχούμενο», τονίζοντας πάντως πως «δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς».

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«Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος ίσα ίσα έχουμε πει ότι είναι καλοδεχούμενος, διότι και η θέση της κ. Καρυστιανού και του κινήματος “Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία” είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, έρευνες, διώξεις και να υπάρχει η απόδοση δικαιοσύνης για ολους. Το “όλους” συμπεριλαμβάνει τους πάντες άρα πρεσβέυει και τη ναυαρχίδα μας σε σχέση με τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται και στους πολιτικούς. Θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας που έχει μια θεσμική θέση ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα», δήλωσε αρχικά.

Για την καταγγελία της Ματίνας Παγώνη ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει στο ιατρείο της μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο είναι παράνομο, ανέφερε: «Δεν συντρέχει καμία παρανομία. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος προκειμένου να γνωρίζει ο οιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Όταν εφαρμόζεται το MedWatch δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς».

«Το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κυρία Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια. Σε έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».