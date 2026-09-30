«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης για τα Τέμπη: Στον απόηχο της παραπομπής Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

Σε μετωπική μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε πίσω του δεκάδες τραυματίες και εγκαυματίες ακόμα.

Θυμίζοντας στο ΠΑΣΟΚ ότι πρόκειται για δικαστική εξέλιξη σε συνέχεια της πρότασης της «πράσινης» ΚΟ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας για τον φυσικό δικαστή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξανέστη, χαρακτηρίζοντας εξοργιστικό το να μιλά το ΠΑΣΟΚ για δικαίωση, όταν κατήγγειλε άλλοτε τη «γενναία απόφαση» του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως χαρακτήρισε το αίτημά του τότε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστήριξε, εξάλλου, ότι η χθεσινή εξέλιξη με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, δεν είναι παρά ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης, στην οποία και η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς, όπως είπε, εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, «φωτογραφίζοντας» μεταξύ άλλων τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο κ.Μαρινάκης όσο μιλά, εκτίθεται», απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν η ΝΔ που υπέβαλε άλλοτε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τριαντόπουλο, αντιθέτως ήταν ο κ. Γεωργιάδης που δήλωνε δημόσια ότι η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε προκειμένου να βάλουν μία συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, και ο κ. Βορίδης που σημείωνε από το βήμα της Βουλής ότι δεν υπάρχουν ‘ενδείξεις ενοχής’ για τον πάλαι ποτέ υφυπουργό της κυβέρνησης. Στο ίδιο μήκος κύματος, θύμιζαν τις δηλώσεις Φλωρίδη σύμφωνα με τις οποίες «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», διερωτώμενοι ποιος είναι τάχα σήμερα για τα μπάζα, μετά από την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Στο ΠΑΣΟΚ μάλιστα, διεύρυναν την κριτική τους, εμπλουτίζοντάς την με το επιχείρημά τους περί μη αλλαγής στο πιο κρίσιμο σημείο του, του άρθρου 86 στην πρόταση για αναθεώρηση εκ μέρους της ΝΔ, αφού σύμφωνα με την τελευταία η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης μένει στη Βουλή και άρα εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, πέραν του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ακόμα ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο πρώην ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ενώ στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμα ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής της ΕΛΑΣ στον τόπο του συμβάντος Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.

Μιλώντας χθες (29.09.2026) το βράδυ στο ΕΡΤnews, ο Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι περίμενε την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, αφού «η δίκη είναι πολιτική», όπως είπε. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα και πως ο ρόλος της ήταν αυστηρά υποστηρικτικός. «Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και επί των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο Ειδικό Δικαστήριο, είναι πολιτικό το θέμα», είπε, «και αυτό φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές και σε όλες τις εκλογές». Ο κ. Αγοραστός εμφανίστηκε μάλιστα αποφασισμένος να παρουσιάσει τα στοιχεία που κατά την άποψή του τον δικαιώνουν. «Σήμερα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια», είπε, βέβαιος ότι «η αλήθεια θα λάμψει»…