Από την Ολυμπία στην κάλπη: Το σχέδιο Τσίπρα για εκλογική νίκη

Η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Olympia Forum, στην Αρχαία Ολυμπία, άφησε δύο σαφή πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα. Πίεση προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην υπόθεση των Τεμπών και προσπάθεια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να εμφανιστεί ως κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αξιοποίησε τη δικαστική εξέλιξη της Τρίτης για να ζητήσει την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ενώ συνέδεσε την ακρίβεια, τις αγροτικές ενισχύσεις και τις ανισότητες στην περιφέρεια με το διακύβευμα των επόμενων εκλογών.

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Η αφορμή για τη σκληρότερη επίθεσή του ήταν η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με τις παρεμβάσεις στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η παραπομπή δεν προδικάζει την ενοχή του. Δίνει, ωστόσο, νέο βάρος στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από όσα έγιναν στον χώρο της τραγωδίας.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε την παλαιότερη φράση του υπουργού Δικαιοσύνης, «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», και δήλωσε ότι ο κ. Φλωρίδης οφείλει πλέον να παραιτηθεί. «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί», είπε, διαχωρίζοντας την τελική δικαστική κρίση από την πολιτική ευθύνη που ο ίδιος καταλογίζει στον υπουργό. Το αίτημά του θέτει ταυτόχρονα ένα ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου. Αν και πώς θα υπερασπιστεί την παραμονή του κ. Φλωρίδη στη θέση του.

Από την κυβερνητική πλευρά, ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και υπογράμμισε ότι για τον κ. Τριαντόπουλο ισχύει το τεκμήριο αθωότητας έως την τελική κρίση. Επισήμανε ακόμη ότι ο πρώην υφυπουργός είχε ζητήσει να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

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Ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιόρισε την κριτική του στα Τέμπη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σειρά υποθέσεων διαφθοράς έχει πλήξει την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη, φτάνοντας να πει ότι ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει τη χώρα «τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Η φράση συμπύκνωσε την προσπάθειά του να αναδείξει το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία ως κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Από την ακρίβεια στην εκλογική διεκδίκηση

Το δεύτερο πεδίο στο οποίο επιχείρησε να πιέσει την κυβέρνηση ήταν το κόστος ζωής. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών στα καύσιμα βρίσκει τα νοικοκυριά ήδη εξαντλημένα και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία που διαθέτει για να παρέμβει.

Επανέλαβε τέσσερις προτάσεις:

μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

μείωση του ΦΠΑ

έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών

επέκταση του ορίου στο περιθώριο κέρδους από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια.

Παράλληλα έθεσε ως στόχο να μην υπερβαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,40 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,80 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές αυτές μπορούν να επιτευχθούν με ένα μέτρο ή με συνδυασμό παρεμβάσεων. Πρόκειται για εκτίμηση της ΕΛ.Α.Σ., η εφαρμογή της οποίας αποτελεί πλέον μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης για το κόστος και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων. Τη βασική δέσμη μέτρων είχε παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας και σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Στην Ολυμπία επέμεινε ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται στην τιμή της αντλίας. Συνέδεσε την ακρίβεια με το ύψος των μισθών, περιγράφοντας μια καθημερινότητα στην οποία το εισόδημα, όπως είπε, εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Με τη σύγκριση ανάμεσα σε «μισθούς Βουλγαρίας» και υψηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ, επιχείρησε να δώσει κοινωνικό περιεχόμενο στην αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση. Κατηγόρησε επίσης το Μέγαρο Μαξίμου ότι προτιμά την επιδοματική διαχείριση από παρεμβάσεις που θα περιορίσουν σταθερά την επιβάρυνση των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η απάντησή του στη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη περί «νοικοκύρηδων και κακομοίρηδων». «Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες», είπε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας για εργαζομένους, παραγωγούς και οικογένειες που προσπαθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Οι επιδοτήσεις και το σχέδιο για την περιφέρεια

Σφοδρή ήταν η επίθεση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. και για τις αγροτικές ενισχύσεις. Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός όσων δηλώνουν κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που, κατά τον ίδιο, μπορούν να τεκμηριώσουν παραγωγή γάλακτος ή κρέατος. Από αυτή την απόκλιση διατύπωσε καταγγελίες για καταχρηστική είσπραξη επιδοτήσεων και ζήτησε να συνδεθεί ουσιαστικότερα η ενίσχυση με την παραγωγή.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη να αλλάξει, όπως είπε, το πελατειακό κράτος. Στον αντίποδα έθεσε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο παρουσίασε ως εργαλείο για υποδομές στην περιφέρεια. Αναφέρθηκε ακόμη σε σχέδιο μεταφοράς πέντε υπουργείων εκτός Αθηνών, σε ενίσχυση των κατοίκων δυσπρόσιτων οικισμών κάτω των 1.000 κατοίκων με εισοδηματικά κριτήρια και στην ενδυνάμωση του μεταφορικού ισοδύναμου για τα νησιά.

Το μήνυμα προς τους πιθανούς συμμάχους και τους ψηφοφόρους

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα των εκλογών είχε ένα αδιαπραγμάτευτο όριο από την πλευρά του καθώς ο Αλέξης Τσίπρας απέκλεισε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. συγκροτήθηκε για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο απέναντι στη Δεξιά και ότι η χώρα χρειάζεται μια αριστερή δύναμη με προοπτική διακυβέρνησης, πέρα από τον ρόλο της διαμαρτυρίας.

Αν η παράταξή του λάβει την πρώτη εντολή, είπε, θα επιδιώξει να εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός της. Εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θεωρεί αποδεκτή την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα μπορούσε εύκολα να εξασφαλίσει τους εταίρους μιας κυβέρνησης συνεργασίας, χαρακτηρίζοντάς τον πλέον παράγοντα «αποσταθεροποίησης».

Η κρισιμότερη, κατά τον κ. Τσίπρα, πολιτική μάχη δεν αφορά μόνο τις σχέσεις των κομμάτων μετά την κάλπη. Αφορά τους πολίτες που απείχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις και όσους έχουν χαμηλές προσδοκίες από την πολιτική. Σε αυτούς δήλωσε ότι θα απευθυνθεί η ΕΛ.Α.Σ. τους επόμενους μήνες, επιχειρώντας να τους πείσει ότι μια αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής είναι εφικτή με τη συμμετοχή τους.

Έτσι, η επόμενη ημέρα της παρέμβασης στην Ολυμπία βρίσκει ανοιχτά δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι η άμεση πολιτική σύγκρουση για τα Τέμπη και το αίτημα παραίτησης Φλωρίδη. Το δεύτερο είναι η δοκιμασία της ευρύτερης στρατηγικής του Αλέξη Τσίπρα και αν οι προτάσεις για την ακρίβεια και την περιφέρεια, μαζί με την κριτική για τους θεσμούς, μπορούν να συγκροτήσουν πειστική πρόταση εξουσίας για τους ψηφοφόρους που θέλει να επαναφέρει στην κάλπη.