Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Λάρισα το Σάββατο για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του 1ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας (Φωτογραφία αρχείου / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI)

Στη Λάρισα θα βρεθεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», το οποίο διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει μέρος στις 13.00 σε πάνελ συζήτησης με πολίτες, σε μια ακόμη στάση του προσυνεδριακού διαλόγου της παράταξης ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσουν στις 11.00, με τη συμμετοχή βουλευτών από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, καθώς και της ΟΝΝΕΔ.

Το πρόγραμμα προβλέπει σε πρώτο στάδιο θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στο πάνελ συζήτησης με πολίτες.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΚΚΕ κατά της καμπάνιας του ΥΠΕΘΑ για τη στράτευση γυναικών: «Είμαστε ριζικά αντίθετοι»
Το τμήμα της ΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κάνει λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και απορρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα περί ενίσχυσης της άμυνας
Γυναίκες στον στρατό
Χατζηδάκης για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εξετάζονται παρεμβάσεις, είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις εταιρείες
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για συγκράτηση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε αισιοδοξία του για τη φετινή τουριστική πορεία
Πλοίο, επιβάτες, ακτοπλοϊκά
Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με τους Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη: «Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνοδεύει την ανάρτησή της με αιχμές κατά της ΝΔ και το hashtag #parakratos, μετά το επεισόδιο στην Ολομέλεια
Λαζαρίδης και Μαρκόπουλος, βίντεο Κωνσταντοπούλου
14
Νίκος Παπανδρέου για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν είναι «μονοπρόσωπο» και δεν έχει ανάγκη «συρρίκνωσης»
Νίκος Παπανδρέου
