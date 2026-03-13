Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Λάρισα το Σάββατο για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στη Λάρισα θα βρεθεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», το οποίο διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει μέρος στις 13.00 σε πάνελ συζήτησης με πολίτες, σε μια ακόμη στάση του προσυνεδριακού διαλόγου της παράταξης ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσουν στις 11.00, με τη συμμετοχή βουλευτών από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, καθώς και της ΟΝΝΕΔ.

Το πρόγραμμα προβλέπει σε πρώτο στάδιο θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στο πάνελ συζήτησης με πολίτες.