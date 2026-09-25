Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg: Για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Για τη συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, που έχεις ως αποτέλεσμα διαρκείς αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, σήμερα Παρασκευή (25.9.26).

«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και αν επιβάλλονται χρεώσεις γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ενέργειας. Για τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαμε να παίξουμε ρόλο αλλά πρέπει να προηγηθεί συμφωνία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Bloomberg.

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Για τους εφοπλιστές

«Είμαστε αντίθετοι σε διόδια γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και στο τέλος θα πλήρωναν οι καταναλωτές. Η Ελλάδα είναι σε λίγο καλύτερη θέση από άλλες χώρες. Έχουμε πλεόνασμα και δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και αν μας δώσει περισσότερη ευελιξία», ανέφερε.

«Για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία»

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα στο άμεσο μέλλον. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα αλλά ο μόνος τρόπος να τον μειώσουμε είναι να πάρουμε εξαίρεση από την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα κάνει κρύο το χειμώνα, δεν είναι μόνο ζέστη. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση. Την στηρίζουμε αλλά έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και στα ορυκτά καύσιμα», υπογράμμισε.

«Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν λιγότερο από τέσσερις χώρες των G7. Ναι έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για εξαιρέσεις. Είμαστε βαθιά δεσμευμένοι στην τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν θα είχαμε ξεπεράσει την κρίση. Για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», επισήμανε.