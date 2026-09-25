Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι χαμηλοί τόνοι για την Τουρκία και το αυστηρό μήνυμα για το casus belli – Όλο το παρασκήνιο της ομιλίας του στον ΟΗΕ

Με χαμηλούς τόνους, προβάλλοντας τις σταθερές ελληνικές θέσεις, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία για την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η επιλογή η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να έχει αυτό τον τόνο έγινε κάποιες ώρες πριν απευθυνθεί προς τη διεθνή κοινότητα. Είχε προηγηθεί η «στροφή» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος άφησε την ακραία και αναθεωρητική ρητορική και σε δηλώσεις του σημείωνε ότι «με την Ελλάδα είμαστε γείτονες και σύμμαχοι και όχι εχθροί».

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Απευθυνόμενος στο διεθνές ακροατήριο του ΟΗΕ ο Κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να εκθέσει τις πάγιες ελληνικές θέσεις χωρίς η ομιλία του να πυροδοτήσει νέο κύκλο έντασης.

Ωστόσο, τα μηνύματα προς τη διεθνή κοινότητα για τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν ξεκάθαρα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο Κυπριακό.

Μία η διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας

«Τα τελευταία τρία χρόνια, καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεών μας, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, προκειμένου να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες κρίσεις. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση, η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

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«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα», πρόσθεσε, προβάλλοντας τη θέση της χώρας για διάλογο, πλήρη σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, ενώ ξεκαθάρισε για άλλη μία φορά ότι η Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNGLOS) είναι το θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, που είναι και η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα στη σχέση της με την Τουρκία.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για το casus belli

Ο πρωθυπουργός, χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, επανέφερε ενώπιον του διεθνούς ακροατηρίου, την απειλή πολέμου από την Τουρκία (casus belli), τονίζοντας ότι ουσιαστική πρόοδος δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου.

«Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία, ωστόσο δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή έννομη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι το casus belli «ενέχει και τον κίνδυνο υπονόμευσης της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής».

Τα ενεργειακά σχήματα της Ελλάδας – «Δεν είμαστε ταραχοποιοί»

Από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Ελλάδας στην περιοχή θα προχωρήσουν κανονικά, παρά τις απειλές της γείτονος.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ονομαστικά στο GREGY, που σχεδιάζεται να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη, και στον Great Sea Interconnector, που θα συνδέσει τα ευρωπαϊκά δίκτυα με την Κύπρο και το Ισραήλ.

«Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες. Δεν είμαστε ταραχοποιοί» σημείωσε με έμφαση ο πρωθυπουργός.

«Φιλοδοξία μας είναι να μετουσιώσουμε τη μοναδική μας θέση σε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε σε μια νέα γενιά έργων συνδεσιμότητας» πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στη μοναδική γεωγραφική θέση που έχει η Ελλάδα και της επιτρέπει να γίνει πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στους βόρειους γείτονές της.

Το μήνυμα για το Κυπριακό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.

Έχοντας συναντηθεί νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟHE, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου, με βάση πάντα, όπως τόνισε, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Και ελπίζουμε ειλικρινά ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της θητείας του που απομένει. Και αναμένουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν υπό τον διάδοχό του. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια λυδία λίθος της αξιοπιστίας της» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.