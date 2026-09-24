Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ με μήνυμα προς την Τουρκία: Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας αλλά παράγοντας ασφάλειας σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026).

«Δεν είμαστε κράτος ταραξίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε μία περιοχή με πολλαπλές κρίσεις.

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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού, σημείωσε ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ αναφέρθηκε στην κατοχή της Κύπρου, στη Γάζα, τη Συρία και την ελληνική στήριξη προς το Κίεβο.

«Το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οδών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

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«Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος – ταραξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές.

«Το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών.

Δείτε ΕΔΩ τη Live μετάδοση της ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Για τα ελληνοτουρκικά

Για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης.

«Κάνουμε το παν για τη διατήρηση της ηρεμίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει κατανόηση με την Άγκυρα με γνώμονα την καλή γειτονία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το casus belli που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως «εστία έντασης», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο.

«Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η κατοχή στην Κύπρο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Για τη Γάζα και την Παλαιστίνη

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «στο μέλλον οι Παλαιστίνιοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας», ενώ τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια.

Συρία: Στήριξη σε μία σταθεροποιημένη χώρα χωρίς διώξεις χριστιανών

Για τη Συρία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ μίας σταθεροποιημένης Συρίας χωρίς βία σε βάρος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών.

Η αναφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζεται η στήριξη στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, εντάσσοντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας.

«Η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΟΟΣΑ»

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αλλά και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

«Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ιδιαίτερη αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου.

Με αφορμή ένα τραγούδι που άκουγε όταν ήταν νέος, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της AI στις σύγχρονες εξελίξεις, αλλά υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αυτή πρέπει να παραμένει υπό τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης συνέκρινε τη σημασία της διασφάλισης ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ανάγκη που υπήρξε ιστορικά για τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και υπεύθυνης διαχείρισης μίας τεχνολογίας που αλλάζει τον κόσμο.