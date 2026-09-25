Παύλος Μαρινάκης: Εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα

«Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ERTnews, το πρωί της Παρασκευής (25.9.26).

Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα. Δεν έκρυψε τα λόγια του. Προέβαλε την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία πιστεύει στην επίλυση, εν προκειμένω με την Τουρκία της μοναδικής διαφοράς μόνο επί τη βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, του διεθνούς δικαίου».

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Ακόμα προσέθεσε πως σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο έβαλε στο τραπέζι και το Κυπριακό με μια σαφέστατη διατύπωση.

«Αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες στιγμές συνολικά όλων αυτών των 52 ετών, μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει άλυτο. Είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος, με ακριβώς την ίδια κοινή θέση και πεποίθηση με την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή 52 χρόνια τώρα», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το casus belli.

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«Δεν έκρυψε τα λόγια του ούτε εκεί. Θυμίζω ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη ο όρος της άρσης του παράνομου και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου casus belli ετέθη για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε αρχικά.

«Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως, ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενέργειές μας με βάση διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για μία ομιλία στην οποία ο πρωθυπουργός «συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολέμων με την ευρύτερη ενδυνάμωση της και βέβαια κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Αναφερόμενος στη βεβαιότητα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τα F-35, ο Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι η στρατηγική της χώρας για τα εξοπλιστικά «δεν εξαρτάται από την πρόοδο που έχουν άλλα κράτη μεταξύ τους σε αυτό το κομμάτι».

Μάλιστα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι τον Ιούλιο είχε προεξοφλήσει μια «εθνική ήττα» για τα F-35. «Ευτυχώς στην Αμερική και στον ΟΗΕ δεν είχαν ακούσει τη δήλωση του κ. Τσίπρα, ενώ είδαμε κάποιους μήνες μετά ότι δεν είχαμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν είναι δουλειά δικιά μας, ούτε να σχολιάζουμε τις εξελίξεις μεταξύ άλλων κρατών», επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση όταν πρέπει να παρέμβει, παρεμβαίνει.

«Θύμισα πριν από λίγο τη στάση που είχαμε για το πρόγραμμα SAFE. Εκεί δηλαδή που μπορούμε να έχουμε παρέμβαση και να βάλουμε τους δικούς μας όρους, οι οποίοι θα γίνουν στη συνέχεια και όροι της Ευρώπης», προσέθεσε «οι όροι ως προς την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης ούτε να σχολιάσει ούτε να μπει σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων».

«Αν μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα, έχουμε δει δηλώσεις, όπως “τα πήρε όλα ο Ερντογάν”. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα, ούτε με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ιδεοληψίες. Η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», επισήμανε.