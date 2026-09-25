Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης: Ο Τσίπρας είναι επικίνδυνος για τη χώρα γιατί έχει παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων

«Είναι μονίμως διχαστικός και δεν βάζει μυαλό» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για τον πρώην πρωθυπουργό
Γιώργος Φλωρίδης
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open το πρωί της Παρασκευής (25.9.26).

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδηςχαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό διχαστικό, καταλογίζοντάς του άρνηση να κατανοήσει πώς λειτουργεί η Δημοκρατία.

«Ο κ. Τσίπρας νομίζω παραμένει ατόφιος. Είναι μονίμως διχαστικός, επανέφερε με άλλον τρόπο το δίλημμα του 2015 “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”. Αυτό που ξαναφέρνει είναι εξόχως διχαστικό. Τότε ήταν εξόχως διχαστικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τώρα είναι ιδιαίτερα διχαστικό για την ίδια την αντιπολίτευση, γι’ αυτό βλέπετε και αντιδρούν εκεί», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Δικαιοσύνης και συνέχισε:

«Δείχνει μία άρνηση να κατανοήσεις του τι είναι Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι ένας λαός που ο λαός εκφράζεται ελεύθερα και αποφασίζει τι θα συμβεί. Το να θεωρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από σένα, το δοκίμασες, σου βγήκε κάποια στιγμή και κατέρρευσε στη συνέχεια».

«Είναι ένα εξόχως διχαστικό σύστημα, το οποίο δείχνει ότι ο Τσίπρας δεν βάζει μυαλό. Τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, αν συνέβαινε, δεν ήταν ότι η πρόθεσή του ήταν να κάνει κακό στην Ελλάδα αλλά αυτά που έλεγε, επειδή τα πίστευε τον καθιστούσαν επικίνδυνο», επισήμανε.

«Όταν λες “με έναν νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια” σημαίνει ότι εσύ το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή θα αναλάβεις να διοικήσεις μια χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων. Η επικινδυνότητα του Τσίπρα ήταν αυτή. Δεν μιλάμε για τους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης για τον πρώην πρωθυπουργό.

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