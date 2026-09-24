Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026), εστιάζοντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και την ανάγκη διεθνών κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Κεντρική θέση θα έχει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με την Αθήνα να θεωρεί ως βασική ελληνοτουρκική διαφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να προχωρά υπό απειλές πολέμου ή μονομερείς ενέργειες που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.