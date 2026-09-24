Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Από το βήμα του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα με την Τουρκία, το Κυπριακό αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ / EUROKINISSI
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Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026), εστιάζοντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και την ανάγκη διεθνών κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Κεντρική θέση θα έχει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με την Αθήνα να θεωρεί ως βασική ελληνοτουρκική διαφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να προχωρά υπό απειλές πολέμου ή μονομερείς ενέργειες που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.

02:35 | 25.09.2026

Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε «ζωντανά» την ομιλία - Από το newsit.gr, καλό ξημέρωμα!  

02:33 | 25.09.2026

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02:27 | 25.09.2026

Για την ενεργειακή σύνδεση Ευρώπης - Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας να διασφαλιστεί η αδιάλλειπτη παροχή Ενέργειας   

02:26 | 25.09.2026

Για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πλέον το χρέος μειώνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ, προσελκύει μεγάλες ξένες επενδύσεις και αναβαθμίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης

02:24 | 25.09.2026
02:24 | 25.09.2026

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή

02:23 | 25.09.2026

Επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ

02:22 | 25.09.2026

Το casus belli είναι εστία έντασης - Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου η συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια κατοχή στην Κύπρο!

02:22 | 25.09.2026

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02:20 | 25.09.2026

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02:17 | 25.09.2026

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02:14 | 25.09.2026

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Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ, αλλά και όλες τις εξελίξεις της Γενικής Συνέλευσης

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