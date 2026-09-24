Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026), εστιάζοντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και την ανάγκη διεθνών κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Κεντρική θέση θα έχει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με την Αθήνα να θεωρεί ως βασική ελληνοτουρκική διαφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να προχωρά υπό απειλές πολέμου ή μονομερείς ενέργειες που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
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Ο πρωθυπουργός συσχέτισε τον ρόλο που παίζει η διασφάλιση του ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας - Να είναι προς όφελος του ανθρώπου
Με αναφορά σε ένα τραγούδι που άκουγε ως νέος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στις σύγχρονες εξελίξεις, αλλά υπό τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου!
Για την ενεργειακή σύνδεση Ευρώπης - Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας να διασφαλιστεί η αδιάλλειπτη παροχή Ενέργειας
Για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πλέον το χρέος μειώνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ, προσελκύει μεγάλες ξένες επενδύσεις και αναβαθμίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης
Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή
Επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
Το casus belli είναι εστία έντασης - Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου η συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια κατοχή στην Κύπρο!
Μόνη διμερής διαφορά με την Άγκυρα η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας
Για τις σχέσεις με την Τουρκία κάνουμε το παν για τη διατήρηση της ηρεμίας - Έχουμε κατανόηση με γνώμονα την καλή γειτονία
Είμαστε υπέρ μίας σταθεροποιημένης Συρίας χωρίς βία σε βάρος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών
Η Ελλάδα παραμένει υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης
Στο μέλλον οι Παλαιστίνιοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας
Εμεις δεν είμαστε κράτος ταραξίας!
Πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή η Ελλάδα
Η Ελλάδα με τις «Ασπίδες» πρωτοστατεί
Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού
Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα
Ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ, αλλά και όλες τις εξελίξεις της Γενικής Συνέλευσης