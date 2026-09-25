ΠΑΣΟΚ: Συνεχίζονται οι εξορμήσεις – Στη Σαντορίνη ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη Σαντορίνη περιοδεύει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο νέας εξόρμησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά στις Κυκλάδες. Για του λόγου το αληθές, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία περιοδειών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, με αφορμή τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ αντίστοιχα το προηγούμενο διάστημα, προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται αυτό το τριήμερο στα νησιά των Κυκλάδων, σε μία προσπάθεια να κοινοποιήσουν στους νησιώτες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από κοντά.

Ειδικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα επαφές με τον δήμαρχο Θήρας και κατόπιν θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, θα έχει συνάντηση με τοπικούς παραγωγικούς φορείς και τέλος, θα συζητήσει με στελέχη και πολίτες σε ανοιχτή εκδήλωση στη Σαντορίνη.

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Τέτοιου τύπου εξορμήσεις θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα, αφού στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι τους ‘βγήκε’ η προσωπική επαφή που ανέπτυξαν με πολίτες σε όλη την περιφέρεια και θέλουν αυτό να συνεχιστεί. Ειδικός τρόπος προσέγγισης μελετάται και θα αρχίσει να εφαρμόζεται το αμέσως επόμενο διάστημα στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα, όπου το έλλειμμα ποσοστών του ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικά μεγαλύτερο, ενώ την ίδια ώρα η μάχη θα δίνεται στη Βουλή τόσο από τους βουλευτές όσο και από τον πρόεδρο του κόμματος.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ει δυναντόν, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση νόμου για το Ιδιωτικό Χρέος, ξεκινώντας έτσι την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης που είχε αναλάβει τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει να τονώνει το ‘πρωθυπουργικό προφίλ’ του αντιμετωπίζοντας κατά μέτωπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής και απουσία του Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι βουλευτής.

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε εκ νέου για άλλη μία φορά το θέμα των καυσίμων, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, που απουσίαζε στις ΗΠΑ, να δώσει την απάντηση που ο ίδιος έταξε στους πολίτες.

«Απάντηση είναι αυτά που έχετε κάνει σε άλλους τομείς των ολιγοπωλίων; Απάντηση είναι οι συμφωνίες κυρίων, όπως κάνετε με τα σούπερ μάρκετ; Απάντηση είναι αυτό που κάνετε με τις τράπεζες, που, αντί να τα πάρετε φορολογικά, τους εμφανίζετε ως μεγάλους ευεργέτες του έθνους με τα λεφτά του κοσμάκη;», διερωτήθηκε, αντιπαραβάλλοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, που συνθέτουν μία παλέτα θεσμικών παρεμβάσεων για τα ολιγοπώλια και την ακρίβεια. Επανέφερε δε, την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να αποκλιμακωθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν, όταν έχει καταρρεύσει, όπως είπε, η αγοραστική τους δύναμη.