Κυριάκος Μητσοτάκης στο Foreign Policy για ελληνοτουρκικά: Μόνη διαφορά ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Για μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μίλησε την Πέμπτη (05.02.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον αρχισυντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Ravi Agrawal, λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ατζέντα των συζητήσεων δεν εμπλουτίζεται και περιορίζεται αποκλειστικά στη μία και μοναδική διαφορά: τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. «Και ο κ. Ερντογάν και εγώ είμαστε έμπειροι ηγέτες», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η κατάσταση στην περιοχή είναι αρκετά περίπλοκη για να προσθέσουμε κι άλλο ένα πρόβλημα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της. «Έχουμε δουλέψει παραγωγικά τα προηγούμενα χρόνια για να αποτρέψουμε εντάσεις. Και ακόμη κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα θέματα που παραμένουν ανοιχτά επί δεκαετίες, μπορούμε να έχουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι δύο πλευρές έχουν επενδύσει στη θετική ατζέντα, με πρόοδο σε τομείς όπως η βίζα και το μεταναστευτικό. «Έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «για να χορέψεις ταγκό, χρειάζονται δύο».

Μήνυμα συνεργασίας για το μεταναστευτικό

Με φόντο το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα για καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό. «Είχαμε ένα φοβερό δυστύχημα πριν από λίγες μέρες στο Αιγαίο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτές οι βάρκες δεν πρέπει ποτέ να φεύγουν από την Τουρκία και μπορούμε να συνεργαστούμε με τις τουρκικές αρχές για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα ρίσκα, άλλες ζωές σε κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. «Είναι μια τραγωδία και θα γίνει έρευνα. Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Άνθρωποι χάθηκαν και άλλοι σώθηκαν και περιμένω πλήρη έρευνα από το Λιμενικό Σώμα», ανέφερε, τονίζοντας τον ρόλο των διακινητών, που –όπως είπε– «μεταφέρουν ανθρώπους χωρίς καν σωσίβια».

Υπογράμμισε, δε, ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφήνεται σε διακινητές ή τρίτους παράγοντες: «Δεν πρέπει να αποφασίζουν άλλοι για το ποιοι μπαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ραμάλα. Σχολιάζοντας το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ότι δεν αφορούσε αποκλειστικά τη Γάζα και γι’ αυτό, όπως είπε, η ελληνική στάση ήταν επιφυλακτική.