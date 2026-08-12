Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο – «Μας έκανες υπερήφανους»

«Ακόμα ένα ''δελφίνι'' της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών» σημειώνει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) για τον Απόστολο Σίσκο το βράδυ της Τετάρτης (12.08.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ακόμα ένα “δελφίνι” της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών», συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.

«Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης.

Για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, όπως ακριβώς είχε γίνει και το 2024 στο Βελιγράδι.

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