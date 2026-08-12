Κυριάκος Μητσοτάκης: Για μπάνιο στην παραλία στο Μαράθι Χανίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το ατύχημα που είχε την Τρίτη (11.08.2026) με το ποδήλατο του, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης για μπάνιο τα Χανιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αλλάζει την αγαπημένη του παραλία και έτσι βρέθηκε το πρωί στο Μαράθι για μια βουτιά, σύμφωνα με το flashnews.gr.

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Ο ίδιος φαίνεται καλά στην υγεία του, μετά από το ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, κατά το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να του χάλασε τις διακοπές ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μείνει για μερικές ακόμη μέρες στα Χανιά.