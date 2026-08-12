Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Επί 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση, δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό τις απειλές»

Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε αποκάλυψε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας για τη φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ομάδα Ρομά εναντίον της προέδρου της Φωνής Λογικής στη διάρκεια ταξιδιού της με πλοίο για την Τήνο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε το πρωί της Τετάρτης (12.08.2026) στο Mega περιγράφοντας πως δεχόταν «χυδαία επίθεση επί 45 λεπτά» ενώ πρόσθεσε ότι η μητέρα της που ήταν δίπλα της στο περιστατικό με τους Ρομά «τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε».

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«Πήγα μαζί με τη μητέρα μου για προσκύνημα στην Τήνο και όταν πήγαμε στο λιμάνι 15-20 γύφτοι μου έκαναν επίθεση γιατί λέμε τους γύφτους, γύφτους. Ήταν πολύ ξεκάθαρη επίθεση Επί 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση, δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό και τις απειλές» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Όπως είπε «δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύφτοι κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Ακόμα μια φορά αποδεικνύουν το ποιον τους, έβριζαν μπροστά στα παιδιά τους».

Περιγράφοντας τι συνέβη στο λιμάνι της Τήνου, η κυρία Λατινοπούλου είπε «καθόμασταν με τη μητέρα μου και συζητούσαμε. Κάποια στιγμή με πλησίασε κάποιος και μου είπε να μιλήσουμε ήρεμα κι εγώ τους είπα αν δεν κάνετε εγκλήματα δεν αφορούν εσάς όσα είπα. Δεν είπα ότι όλοι είναι ίδιοι. Ξεκίνησε η επίθεση γιατί δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση».

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Μιλώντας, δε, ειδικά για τη μητέρα της είπε «δεν έχει βρεθεί σε κάτι παρόμοιο, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε γιατί όταν βλέπεις 25-30 να σε πλησιάζουν, ένας μάλιστα πήγε να με χτυπήσει… Μου έπιανε το χέρι, μου έλεγε “κόψε”».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε, επίσης, «εγώ δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνο για μένα αλλά για κάθε πολίτη που θέλει να πάρει το καράβι. Πού είναι οι καταδίκες από τις ομάδες των αριστερούληδων, των δήθεν ευαίσθητων για τα δικαιώματα των γυναικών; Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι τα κόμματα; Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος. Πάνω από όλα είμαι πολίτης. Το να γίνεται τέτοια χυδαία επίθεση σε εμένα και τη μητέρα μου, που τη βάζω πάνω από όλα, ήταν κάτι που έπρεπε να καταδικαστεί σύσσωμα και ειδικά από όλους όσοι βάζουν πάνω από όλα τις γυναίκες».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είχε αναφερθεί ξανά απαξιωτικά για τους Ρομά λέγοντας πως αν βρισκόταν σε ένα νησί μόνο με Ρομά και έπρεπε να επιλέξει κάποιον, θα προτιμούσε είτε να αυτοκτονήσει είτε να πέσει στη θάλασσα με τους καρχαρίες.