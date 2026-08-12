Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών – Αυξημένη κατά 30% οι ψεκασμοί»

Με εναέρια και επίγεια μέσα η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Για τη καταπολέμηση της αύξησης του πληθυσμού των κουνουπιών, πραγματοποιούνται ψεκασμούς με εναέρια μέσα και επίγεια συνεργεία. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου και έχει ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την αύξηση του πληθυσμού των συγκεκριμένων εντόμων.



Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη πρόληψη, η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες ήδη από την 1η Μαρτίου 2025, με εκτεταμένες δειγματοληψίες προνυμφών κουνουπιών και χαρτογράφηση των εστιών. Η καταγραφή περιλαμβάνει περιοχές του περιαστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινες συλλογές, καθώς και πλημμυρισμένες εκτάσεις γύρω από κατοικημένες περιοχές. Τον συντονισμό του προγράμματος έχουν οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες μέσω των κατά τόπους Τεχνικών Επιτροπών Κουνουπιών διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή, αξιολόγηση και εποπτεία των παρεμβάσεων.



Όπως τονίζει ο Νίκος Χαρδαλιάς για τη « διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η αποτελεσματική προστασία των πολιτών μας, ιδιαίτερα σε θέματα που συνδέονται με την πρόληψη ασθενειών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι και παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών υλοποιείται με σχέδιο, συνέπεια και τεχνική επάρκεια σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, χωρίς εξαιρέσεις.

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Συνδυάζουμε την επιστημονική γνώση, με τα σύγχρονα μέσα – επίγεια και εναέρια – ενώ αξιοποιούμε στο έπακρο την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπηρεσιών μας, για να προλάβουμε και να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο που απορρέει από την αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και είναι μια διαρκής, καθημερινή μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και αποφασιστικότητα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική κάλυψη όλων των περιοχών της Αττικής».

Οι ψεκασμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.):



Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Επίγειες εφαρμογές: Βρίσκεται σε εξέλιξη ο 5ος κύκλος προνυμφοκτονιών, με χρήση ψεκαστικών οχημάτων σε εστίες περιφερειακά των Δήμων, καθώς και σε οικολογικά ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές. Προβλέπονται συνολικά 24 κύκλοι εφαρμογών για το έτος.

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Εναέριες εφαρμογές: Ήδη έχουν υλοποιηθεί 4 εφαρμογές με ελικόπτερο στον Υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά στον Δήμο Μαραθώνος, από τις 8 που έχουν προγραμματιστεί για το 2025.

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Επίγειες εφαρμογές: Βρίσκεται σε εξέλιξη ο 3ος κύκλος από τους συνολικά 24 προγραμματισμένους, με παρεμβάσεις γύρω από κατοικημένες περιοχές και σε οικολογικά ευαίσθητες ζώνες.

Εναέριες εφαρμογές: Έχουν πραγματοποιηθεί 3 εφαρμογές με drone στα φυσικά συστήματα Ψάθα, Βουρκάρι και Λίμνη Κουμουνδούρου, από το σύνολο των 12 προβλεπόμενων εφαρμογών για το έτος.



Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Επίγειες εφαρμογές: Υλοποιείται ο 2ος κύκλος εφαρμογών σε χαρτογραφημένα σημεία περιαστικά των Δήμων από το σύνολο των 24.



Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Επίγειες εφαρμογές: Εξελίσσεται ο 3ος κύκλος εφαρμογών με ψεκαστικά οχήματα σε επιλεγμένες εστίες ανά Δήμο, επί συνόλου 24 κύκλων για όλο το έτος.



Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Επίγειες εφαρμογές: Σε πλήρη εξέλιξη ο 3ος κύκλος επί συνόλου 24, με ψεκαστικά οχήματα, σε περιαστικές περιοχές των Δήμων.



Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

Επίγειες εφαρμογές: Πραγματοποιείται ο 2ος κύκλος εφαρμογών με ψεκαστικά οχήματα σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.



Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Επίγειες εφαρμογές: Υλοποιείται ο 3ος κύκλος, με παρεμβάσεις τόσο σε περιαστικές περιοχές όσο και σε φρεάτια ομβρίων, για την αποτροπή αναπαραγωγής κουνουπιών στον αστικό ιστό.



Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Επίγειες εφαρμογές: Πραγματοποιείται ο 3ος κύκλος με ψεκαστικά οχήματα, καλύπτοντας Δήμους και οικολογικά προστατευόμενες περιοχές. Τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας έγιναν στοχευμένοι ψεκασμοί κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Λουτρόπολης Μεθάνων και της πόλης του Γαλατά καθώς και στις παρυφές αυτών.

Τη δε Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν επίγειοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας κουνουπιών στις χαρτογραφημένες υδάτινες εστίες του φυσικού, αγροτικού και ημιαστικού περιβάλλοντος (φράγματα και λιμνοδεξαμενές άρδευσης, ρέματα, απολήξεις ποταμών, κανάλια, αποστραγγιστικές τάφροι, ελώδεις εκτάσεις, λιμνοθάλασσα, πηγάδια και άλλες σημειακές εστίες) καθώς και σε επιλεγμένες εστίες του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (π.χ. φρεάτια ομβρίων, πλημμυρισμένες εκτάσεις και οικήματα κ.λπ.).

Εναέριες εφαρμογές: Έχουν ήδη υλοποιηθεί 3 εφαρμογές με ψεκαστικό ελικόπτερο σε φυσικά συστήματα, όπως η Λίμνη Ψήφτα, το Βίδι, η Αγία Σωτήρα και η περιοχή Stella Maris, με την τελευταία εξ αυτών να πραγματοποιείται τη Μεγάλη Τρίτη. Για τους ψεκασμούς αυτούς χρησιμοποιήθηκε εγκεκριμένο βιολογικό σκεύασμα, που η δράση του είναι εκλεκτική για τις προνύμφες των κουνουπιών, χωρίς να επηρεάζει άλλους οργανισμούς.



Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας καθημερινά την παρουσία της στο πεδίο, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.