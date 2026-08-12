Διαμαντοπούλου κατά Τσίπρα: «Μπούρδες» τα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, «στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Η πρώην υπουργός αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική πρωτοτυπία των προτάσεων του πρώην πρωθυπουργού, ενώ χαρακτήρισε «μπούρδες» τον ισχυρισμό του ότι η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη εναντίον του συνδέεται με πρόθεση μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Αννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος που άνοιξε πρώτος το μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και ο επικεφαλής της στρέφουν τα πυρά τους περισσότερο προς τη Χαριλάου Τρικούπη παρά προς την κυβέρνηση. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα και για τη δημοσκοπική μάχη των δύο κομμάτων, επιστρατεύοντας τη φράση «στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (12.08.2026) στον ΣΚΑΪ, η κ. Διαμαντοπούλου επιχείρησε να αποδομήσει την αντιπολιτευτική ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει προτάσεις που να διαφοροποιούνται ουσιαστικά από θέσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί από άλλα κόμματα.

«Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να αποδείξει ότι κάνει αντιπολίτευση και ο κόσμος να συγκρίνει αυτά που έχει πει ως τώρα, καθώς είναι πράγματα που έχει πει και προτείνει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι δικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό»

Η ίδια εμφανίστηκε να υποβαθμίζει και τη σημασία της σημερινής δημοσκοπικής εικόνας στη μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ερωτηθείσα για τη διαφορά που καταγράφεται ανάμεσα στα δύο κόμματα, περιορίστηκε σε μια χαρακτηριστική φράση: «Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον τρόπο αυτό η κ. Διαμαντοπούλου παρέπεμψε ουσιαστικά στην κάλπη ως τον τελικό κριτή της αντιπαράθεσης, αποφεύγοντας να αποδώσει καθοριστική σημασία στους σημερινούς συσχετισμούς των δημοσκοπήσεων.

«Δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν όταν κλήθηκε να απαντήσει στην κριτική ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να επικεντρώνει τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα. Η κ. Διαμαντοπούλου αντέστρεψε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που επέλεξε πρώτος τη σύγκρουση με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Οπως είπε, ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε να ασκεί αντιπολίτευση «μειώνοντας το ΠΑΣΟΚ» και στρέφοντας περισσότερη κριτική εναντίον του παρά εναντίον της κυβέρνησης.

«Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την επίθεση να χρησιμοποιεί χριστιανική πρακτική γυρνώντας το άλλο μάγουλο», ανέφερε, καθιστώντας σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν προτίθεται να αφήνει αναπάντητες τις επιθέσεις.

Άννα Διαμαντοπούλου: «Μπούρδες» τα περί συνεργασίας με τη ΝΔ

Η πιο σκληρή διατύπωση, πάντως, αφορούσε τον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι πίσω από την επιθετική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντί του βρίσκεται η προοπτική μετεκλογικής συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Αννα Διαμαντοπούλου απέρριψε κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο, χαρακτηρίζοντάς το «μπούρδες».

Η παρέμβασή της έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά ολοένα και πιο προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς τα δύο κόμματα διεκδικούν πολιτικό χώρο και εκλογική επιρροή στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης.